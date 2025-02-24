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    二林莾男酒後殺前妻偵結起訴 交國民法庭審理

    李男行凶後，在街頭被警方帶回。（資料照，民眾提供）

    李男行凶後，在街頭被警方帶回。（資料照，民眾提供）

    2025/02/24 17:59

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮去年11月16日晚間發生一起家庭凶殺案！61歲的李男酒後情緒失控，與26歲的女兒發生口角，拿出鐮刀揮舞，作勢欲殺女兒，前妻蔡姓女子（50歲）見狀立即上前護女，卻遭李男砍死。彰化地檢署於今（24日）表示，全案已經偵結，依殺人罪將李嫌起訴，並將由國民法庭審理。

    據了解，該案受害的母女因李男情緒不穩，案發前就申請保護令，11月16日中午11時許，女兒與女婿帶著2個孩子返回二林探望母親蔡女，未料李男酒後開口索討金錢、償還賭債，眾人一言不合，李男即揮拳毆打蔡女，女兒與女婿見狀後立即上前保護，並揚言要報警；李男聞言當場情緒失控，怒吼「你們一定要這樣嗎？」還拿出鐮刀恐嚇、威脅，嚇得女兒女婿連忙離開。

    未料晚間因李男再向家人索取賭債65萬元又發生衝突，家人拒絕李男要求，李男情緒失控，拿出鐮刀揮舞。女兒與李男發生衝突，李男持西瓜刀發狂追砍，蔡女見狀後肉身護女，慘遭亂刀猛砍、傷口深可見骨，當場失去心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

    李男在犯案後立即逃離現場，並竊走路邊未熄火的小貨車逃逸，一度逃到埤頭鄉某五金行，還意圖再買刀具，但隨後遭警方鎖定逮捕。彰化地檢署檢方今表示全案偵結，依殺人罪將李嫌起訴，並將由國民法庭審理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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