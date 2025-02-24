屏東里港路口2車碰撞 一車酒駕、另車棄車逃逸已4天

深色車輛（右）駕駛留在現場被查出酒駕，銀色車輛（左）駕駛則留下被撞爛的車子離開。（里港警分局提供）

2025/02/24 17:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉本月（2月）20日發生2部車輛在路口交岔撞，其中一車駕駛被警方查出酒駕，另車駕駛則棄車逃逸，至今下落不明，有目擊者表示，車禍後疑似有4名移工從該車逃離。事發已4天，警方表示全力查緝中。

里港警分局是在2月20日早上6時51分接獲報案，指里港鄉防汛道路與載興路口發生交通事故，警方立即派員前往處理，到現場只發現其中一部深色廂型車的49歲柯姓駕駛在場，他並未受傷，但經酒測，酒測值達0.18毫克，依公共危險罪嫌移送。

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警方表示，經了解，柯男駕駛深色車輛，從堤防道路西往東方向行駛，另一駕駛車主不詳的銀色汽車則由載興路南往北方向欲左轉，雙方在事故地點發生路口交岔撞。

可疑的是銀色車輛駕駛，在車禍發生下，留下車頭撞爛的汽車逃逸，沒有留在現場處理；有目擊者表示，疑有4名移工從銀車上離開。

里港警分局表示，已依規定成案，調查相關肇事人員及原因，已經通知車主來說明；呼籲民眾切勿酒後駕車，事故發生後需留置現場處置，行經路口時須注意左右方來車，遵行路口慢看停，避免交通事故發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

銀色汽車車頭撞爛，車上人員不知去向。（里港警分局提供）

警方到場處理後還必須請人協助將銀車吊離。（里港警分局提供）

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