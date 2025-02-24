新店逆子弒母斷頭案 北院裁准不採行國民法官制

鑑識中心人員採證完離開。（資料照）

2025/02/24 17:15

〔記者張文川／台北報導〕新北市新店區61歲連姓男子，前年7月4日持菜刀殺害84歲老母親，砍斷頸部致身首異處，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，台北地院分案由國民法庭審理，家屬主張事涉家族隱私及家人關係，家醜不便外揚，聲請不採行國民法官制；北院合議庭審酌後，日前裁定准予不行國民參與審判，回復一般法庭審理。

連男偵查時已認罪，供稱不滿被母親責備為何不去工作，一時氣憤行兇。案發前，連與母親、妻子、孩子同住，他平時會去餐廳洗碗打零工。

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連男的律師主張，醫院鑑定報告指出，連男患有思覺失調症，量刑也無重大爭議，被害人家屬同時也是加害人家屬，親族共同生活居住、關係緊密，此案造成家屬刻骨銘心的傷痛，希望盡快終結訴訟，早日回歸平靜生活，若行國民參審程序恐無法達成，故聲請改回一般程序。

檢方指出，連男在協商、準備程序時皆不爭執，連所患思覺失調症、雙向情緒障礙症等，涉及醫療專業，詰問鑑定人、心理師等專業人士時，將造成國民法官負擔，而對立的兩造是血緣及關係緊密的至親，家屬感受定會遠較一般兇殺案更加衝擊。

連男的胞兄、胞姊也具狀表示，期盼家族早日回歸平靜生活、渴求安寧不受打擾，才能修補撫慰受創的心靈，不願將傷痕曝露於大眾眼光之下。

合議庭認為，弒母案量刑時，可能涉及連男與其他家庭成員的隱私，若家暴殺人改以通常程序審理，可符合大家的期望，未必有借重國民經驗、反映國民感情的必要，聲請有理由，裁准不行國民法官制程序。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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