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    馬英九被控三中案審2年多 高院3/28首開審理庭傳訊蔡正元夫妻

    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九。（資料照）

    2025/02/24 17:00

    〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，前立委蔡正元依侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月，上訴高等法院召開準備庭審理2年多來，馬英九、蔡正元等被告均做無罪答辯，高院訂3月28日首度召開審理庭，傳訊蔡、蔡妻洪菱霙與洪父洪信行3人出庭，另擇期傳喚馬等人出庭。

    高院自2022年5月起審理三中案至今，僅準備程序庭即耗費2年多時間，前總統馬英九前幾次準備庭訊均親自出庭，因當庭請示獲得法官同意，因而後面幾次均未出庭，由律師代表，馬並稱，自審理庭起將全程出庭。

    備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴，前立委蔡正元、妻子洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，亦被起訴。

    但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

    檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

    高等法院自前年起數度開庭傳訊馬英九、張哲琛、汪海清，3人均否認犯罪，張表示交易合法，且經過專業評估，汪海清指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分。至於蔡正元等3人，亦否認犯行。

    前立委蔡正元。（資料照）

    前立委蔡正元。（資料照）

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