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    首頁　>　社會

    釋迦園通道遭圍、流浪犬被關 民眾告前新北議員蔡明堂

    民眾因農地通行受阻，前往台東地檢署申告。（記者劉人瑋攝）

    民眾因農地通行受阻，前往台東地檢署申告。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/24 17:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東陳姓民眾所種植的釋迦園內收養了許多流浪犬，7日卻發現前往農地的小路被圍籬、貨櫃擋起，不僅無法種作，連餵狗都是問題。民眾表示，所經農路皆經法院判決當地通行權得以使用，如今疑似換了新地主也就是前新北市議員蔡明堂卻被攔下，因此前往地檢署申告。

    釋迦園地點是位在台東縣「綠色隧道」旁的農地，而陳先生的農地與台九線間還隔了一整排農地，陳先生指出，先前都取得權利得以在農地上通行，但後來所有農地皆為蔡明堂或其公司所購、準備興建大飯店，7日起就發現農路被圍起鐵籬笆，還與當地管理人員發生爭執。

    陳先生表示，自己原本行走的農路經過許多不同地主，但最終都經法院審理獲通行權，或早有地主同意通行，唯近來農地全數被購入後，即無法再行走，但自己農地被「關」得遠離大馬路，自己除無法種作釋迦，園內還有許多流浪犬需天天餵食，自己雖一直試圖與蔡明堂聯絡卻未得下文或直接被拒絕，認為自己已持續遭妨礙自由，因此才向台東地檢按鈴申告。台東地檢檢察官方結束偵訊，未對案情多做說明。

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