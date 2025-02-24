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    首頁　>　社會

    花蓮瑞穗產業道路汽機車擦撞 騎士摔6米深谷亡

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

    2025/02/24 16:39

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落聯絡道路，今天中午發生一起死亡車禍，32黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下，經消防員用繩索吊掛上來後已經沒有生命跡象，送醫後不治，詳細的車禍肇事責任與原因警方仍要進一步調查。

    花蓮縣消防局指出，花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落聯絡道路，約在秀山橋往南的位置，今天上午11點半民眾報案指出，有機車騎士摔落約2層樓高的山谷下，瑞穗車組攜帶裝備前往現場，消防人員架設繩索垂掛到山谷下，把黃姓男子拉上路面，但已經沒有生命跡象，隨後立即送往醫院急救。

    警方初步了解，32歲黃姓機車騎士今天約中午時刻，沿瑞穗鄉加納納至法淖部落聯絡道路，由東往西行駛，約在秀山橋往南的一處彎道上，與對向由52歲黃姓貨車駕駛會車時，由於路面狹窄疑似發生擦撞，機車傾倒撞到路邊的水泥護欄，黃姓機車騎士撞擊後噴飛到山谷下方，但詳細的事故原因及肇事責任，還需要進一步調查。

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

    黃姓機車騎士與對向小貨車在轉彎處擦撞，黃男摔落一旁約6米深的山谷下。（民眾提供）

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