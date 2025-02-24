賓士國道遭撞爛 車主「刑事附帶民事求償」107萬元被駁回

賓士車主這一撞得花107萬元，他透過，「刑事附帶民事求償」被法官駁回。（民眾提供）

2025/02/24 16:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名賓士車駕駛許男，去年3月在國道三號彰化快官路段，遭廖男駕駛的休旅車撞得四腳朝天，廖男坦承為了撿手機、錢包而失控，事後遭到檢方依過失傷害罪起訴，受傷的許男則主張他車子修理費達107萬元，要求廖男賠償，但他透過「刑事附帶民事求償」，承審的法官表示，刑法並不處理「過失毀損」，原告之訴於法不合，因此予以駁回。

一名法界人士說，類似案例經常發生，不少人車禍後「車比人要緊」，因為受傷有健保，花費不多，倒是車子受損的部分，龐大的修理費，向肇事者求償，而為了節省法庭裁判費，又以「刑事附帶民事求償」，殊不知，當初刑事的起訴，只有過失傷害，沒有車輛毀損這回事，法官接到這樣的訴訟只能駁回，當事人應以車輛受損為由直接請求「民事求償」。

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這起事件發生在去年3月26日，地點位於國道三號快官路段。駕駛均無酒駕，肇事的休旅車駕駛坦承，開車時為了撿拾手機和錢包才發生意外。案件先由檢察官依過失傷害罪起訴，因雙方未和解，簡易法庭判廖男拘役40天。許男再提「刑事附帶民事賠償」告訴。

許男聲稱，他因「原告犯罪」而受有損害，這損害伴隨車體毀損、醫療費用、交通費、看護費、拖車費、工作損失、精神慰撫金及汽車折舊共107萬8640元，以刑事附帶民事訴訟為前提，向對方求償。

承審的法官表示，因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序固然得附帶民事訴訟，對被告請求回復其損害。經查，原告請求汽車折舊費30萬、汽車維修費70萬、拖車費5900元，這部分並不在刑事起訴範圍，刑罰並不處罰過失毀損的行為，因此原告之訴駁回。

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