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    疑毒駕肇事逃逸 女毒蟲假裝尿急抱狗裝可憐送辦

    車或現場10部機車被撞倒。（記者徐聖倫翻攝）

    車或現場10部機車被撞倒。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/02/24 16:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕45歲黃姓女毒蟲今凌晨開車行經新北市林口街頭，突然失控撞向路邊，撞倒10部機車，接著肇事逃逸。警方出動攔截圍捕順利攔下黃女，黃女稱自己尿急所以失控，還想將藏在身上的海洛因吞下滅證，隨後又抱著寵物貴賓狗裝害怕。警方及時阻止其滅證，並將她帶回法辦。

    據了解，黃女今凌晨1時許開車行經林口區文化三路，疑似因吸毒導致精神恍惚，一時失控直衝路邊機車車格，連續撞倒10部機車，黃女連停車都不停，直接逃離現場企圖卸責。有其他用路人經過見狀報警，警方趕抵時已人去樓空，只剩一堆倒地的機車，隨即通報攔截圍捕。

    警方透過監視器追蹤，不到5分鐘在忠孝路上攔下黃女，警方詢問汽車上的傷痕是否為剛剛造成，對此黃女承認肇逃，但謊稱是因為尿急所以失控，她依舊感到害怕，抱著手裡的紅貴賓裝可憐。但警方眼尖，發現黃女一直想將手裡抓著的毒品吞下肚滅證，隨即阻止黃女奪下毒品，還在她身上搜出針筒等證物。

    警方表示，黃女持有的是海洛因，目前已對黃女進行採尿檢驗，初步依毒品、肇逃、毀損等罪嫌將黃女移送法辦，若檢驗結果出爐為毒駕，警方將再增加公共危險罪名。

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