中市議員古秀英一家六口車禍1死4傷 夫妻倆皆不知為何車禍

路口監視畫面可見古秀英議員一家搭乘的車子突撞擊路邊橋墩護欄。（擷取自記者爆料網）

2025/02/24 15:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市國民黨原住民議員古秀英一家六口，昨天上午由丈夫江世大開車，要下山到台中榮總探視當醫師的兒子，不料，行經台中市和平區東關路三段時，車子突失控自撞橋墩護欄，造成1死4傷，古秀英昨晚忍痛從醫院請假4小時回家處理父親後事，目前則交由其他人處理後續事宜，而一家人車禍的影像也曝光，不過，據了解，江世大在警詢時表示，記不得為何會發生車禍。

昨天上午9點多，古秀英議員一家六口由丈夫江世大開車，從和平往東勢方向行經東關路三段時，車子突失控撞上路邊的橋墩護欄，車上6人皆被送往醫院，其中，古秀英的90歲老父坐在右後座，因撞擊致顱內出血、鎖骨骨折、氣胸、昏迷，被送往東勢農民醫院後，再轉送中國醫藥學院急救，惜仍告不治。

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其他家屬則轉送台中榮總，古秀英右鎖骨骨裂，需住院治療；丈夫江世大疑撞擊後出現胸悶等症狀，目前也住院觀察；古母右小腿撕裂傷已縫合，另肋骨骨裂，也住院觀察；6歲孫子右手骨折，需要開刀治療；7歲孫女則無大礙，一家六口1死4傷。

古秀英表示，當時她們正準備下山探視在台中榮總當醫師的兒子，當時她坐在副駕駛座，車子突然晃了一下，她也不知什麼原因就發生車禍了；據了解，警詢時，江世大也表示，不記得為何撞橋墩護欄致發生車禍。

和平警分局表示，經調查江世大並未酒駕，車禍原因有待進一步調查了解。至於一車六人涉嫌超載，將依道路交通管理處罰條例第卅條第三項處罰，可處3000元以上、18000元以下罰鍰。

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