倒數4天！彰化19處科技執法開抓 3/1起闖紅燈、超速就開單

彰化縣3月1日起新增19處路口科技執法，以取締闖紅燈、超速及未禮讓行人為主，其中，彰化市光復路與和平路口鎖定闖紅燈、未禮讓行人，目前仍在勸導期。（記者張聰秋攝）

2025/02/24 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕科技執法擴大啟動了！彰化縣新增19處路口科技執法進入最後倒數，距離最後宣導日2月28日僅剩4天，3月1日起正式上路，將針對闖紅燈、超速與車輛未禮讓行人等違規行為開罰。彰化縣警察局交通隊強調，所有執法路口均設有明顯告示牌，提醒用路人遵守交通規則，避免違規受罰。

彰化縣自2022年12月起率先啟用12處科技執法路口，2024年10月再增設25處，如今再新增19處，使全縣科技執法路口總數達到56處，遍布各鄉鎮市。這項措施雖然提升了行車與行人安全，卻也讓民眾不滿並質疑罰單是否會激增，甚至擔憂全天候執法恐帶來行車壓力。

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對此，交通隊表示，科技執法與民眾檢舉案件分開處理，並無濫罰疑慮，且自科技執法上線後，違規罰單不增反減，交通事故更下降超過50%，顯示執法確實發揮預防效果。此次新增的19處執法點，皆依據交通事故發生率、車流與人流密集度、學區環境等條件評估設置，並非「為設而設」，而是針對高風險區域進行精準執法。

交通隊強調，新增路口部分路段因車速較快，執法重點放在超速取締，而事故頻繁的路口則強化闖紅燈與未禮讓行人的管制。未來，警方將視交通狀況適時調整執法點，以確保道路安全。

針對這次新增的執法點，民眾反應兩極，有人認為執法能有效降低事故，提升用路安全，但也有人擔憂科技執法會讓開車時更緊張，稍有不慎就可能吃上罰單。交通隊則提醒，科技執法的核心目標是讓駕駛人養成守法習慣，透過長期落實，讓行車環境更安全，若不違規自然不會受到影響。

此次新增的19處科技執法路口如下：

一、彰化市光復路與和平路口（闖紅燈、未禮讓行人）

二、彰化市中山路3段與彰南路1段路口（超速、闖紅燈）

三、彰化市線東路1段與環河街口（超速、闖紅燈）

四、員林市莒光路與至善街口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）

五、員林市員林大道與員埔路口（超速、闖紅燈）

六、員林市南昌路與中正路口（闖紅燈、未禮讓行人）

七、鹿港鎮鹿東路與東昇路（石埤巷）口（超速、闖紅燈）

八、秀水鄉彰水路1段與中山路口（闖紅燈、未禮讓行人）

九、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）

十、北斗鎮斗中路2段與拓農路口（超速、闖紅燈）

十一、溪州鄉中山路與莒光路口（超速、闖紅燈）

十二、埤頭鄉埔尾路與斗苑東路口（超速、闖紅燈）

十三、線西鄉中正路與中央路口（超速、闖紅燈）

十四、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口（闖紅燈、未禮讓行人）

十五、埔心鄉埔新路與瑤鳳路口（超速、闖紅燈）

十六、二水鄉員集路與水森路口（超速）

十七、社頭鄉中山路與圳尾巷口（超速、闖紅燈）

十八、大城鄉南平路與上和路3段路口（超速、闖紅燈）

十九、竹塘鄉中央路1段與東陽路1段路口（超速、闖紅燈）

彰化縣現有37處路口設置科技執法設備，執法路口均設有明顯告示牌，提醒用路人遵守交通規則，避免違規受罰。 （記者張聰秋攝）

彰化縣現有37處路口設置科技執法設備，執法路口均設有明顯告示牌，提醒用路人遵守交通規則，避免違規受罰。 （記者張聰秋攝）

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