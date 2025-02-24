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    路邊壞掉的腳踏車越看越尬意 越籍婦人牽走下場曝光

    阮姓婦人偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

    阮姓婦人偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/24 14:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕一位台北市民某次騎乘腳踏車外出時，煞車忽然故障，連帶導致前輪也爆胎，車主只好先將腳踏車停放在和平醫院附近人行道，打算找人來修理。不過，腳踏車事後居然不翼而飛，車主氣得報警；警方調閱監視器畫面，這才發現原來腳踏車被一名越南籍阮姓婦人牽離，警方循線將她查緝到案，最終將她依竊盜罪嫌送辦。

    警方調查，這名車主在本月中旬買來這輛腳踏車，打算當作送給兒子的生日禮物，但他前去牽車要騎回家途中，腳踏車的煞車不知何故忽然故障，連帶導致前輪也爆胎洩氣。車主為了要給兒子驚喜，沒有打算將腳踏車牽回家修理，而是先放置在人行道上打算找人前來修車。

    不過，不久之後，阮姓婦人徒步經過該處，見到該輛故障的腳踏車，她以為是被人棄置，逕自將腳踏車牽走，打算維修後使用。車主事後發現故障的腳踏車不翼而飛，氣得報警。

    警方調閱監視器畫面追查，循線鎖定阮女涉案並通知她到案說明。她聲稱本來打算要將腳踏車修理後自用，還說以為腳踏車是被人棄置，但警方最終仍將他依法送辦。

    阮姓婦人偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

    阮姓婦人偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

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