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    賺小錢賠大錢！白牌車載客賺120元 被罰10萬還吊扣雙照

    新竹區監理所表示，日前在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔查到一輛銀色轎車未依規定申請汽車運輸業執照，司機卻收取乘客車資120元，除處罰違規駕駛人10萬元，同時吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所表示，日前在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔查到一輛銀色轎車未依規定申請汽車運輸業執照，司機卻收取乘客車資120元，除處罰違規駕駛人10萬元，同時吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

    2025/02/24 14:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕2月14日情人節當天，新竹區監理所偕同新竹縣政府警察局在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔查到一輛銀色轎車，未經申請核准而經營汽車運輸業，從湖口載客到新豐火車站，賺取120元車資，稽查人員當場依違反公路法及汽車運輸業管理規則，處罰違規駕駛人10萬元，並同時吊扣駕駛執照和該車輛牌照4個月。

    新竹區監理所所長吳季娟表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿貪圖一時方便而搭乘違法自用車輛，一來搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門。

    白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，除依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月外，同時針對違規營業車輛也須處罰吊扣牌照4個月，期藉由重罰來遏止白牌車攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛的權益。

    吳季娟提醒，新竹區監理所將持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強稽查，嚴懲未經許可經營汽車運輸業者，以維護運輸市場秩序。

    新竹區監理所表示，日前在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔查到一輛銀色轎車未依規定申請汽車運輸業執照，司機卻收取乘客車資120元，除處罰違規駕駛人10萬元，同時吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

    新竹區監理所表示，日前在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔查到一輛銀色轎車未依規定申請汽車運輸業執照，司機卻收取乘客車資120元，除處罰違規駕駛人10萬元，同時吊扣雙照。（新竹區監理所提供）

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