手搖飲店偷電闢大麻農場 警起獲市價逾億元大麻株

手搖飲店樓上整層樓宛如一座大麻農場。（警方提供）

2025/02/24 14:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕彰化縣和美鎮一處手搖飲店，樓上闢為大麻農場，警方利用清晨攻堅，先後逮獲傅嫌等4人，起出250株大麻活株，半成品近900公克等毒品，市價逾1.1億元。

刑事局電信偵查大隊第三大隊是於偵辦一起詐欺和毒品案，向上溯源時，發現35歲傅男表面上在和美鎮一棟透天厝經營手搖飲料店，卻暗中在2樓種植大麻。

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傅嫌除上網自學栽種大麻方法，更憑藉自身水電背景私自接電，將所竊取的電力用以維持大麻所需長時間特殊光照，近2年竊電逾上百萬元。

去年10月1日清晨6點多，警方荷槍實彈從頂樓攻堅，特地請台電人員到場斷電，果然在2樓起出250株大麻活株、大麻乾燥葉半成品毛重894.5公克、大麻種子毛重23.4公克，整層樓宛如一座大麻農場，毒品市值逾1.1億元。

傅、林2嫌落網後，傅嫌坦承犯行不諱，林嫌則否認參與種植及販售大麻，全案依違反毒品危害防制條例、竊電等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方命2人各以10萬元交保候傳；全案警方蒐證齊備後，於今年2月中旬移送檢方。

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警方在手搖飲店樓上起出250株大麻活株，半成品近900公克等毒品，市價逾1.1億元。（警方提供）

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