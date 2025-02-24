7500萬美元遺產？翁網戀西班牙豪門千金 超商一動作店員秒識破

超商店員察覺有異通報對面警所，員警火速趕到。（警方提供）

2025/02/24 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓老翁近期透過交友軟體結識「西班牙豪門美女千金」，對方甜言蜜語，甚至聲稱擁有7500萬美元遺產，願意與老翁共享人生財富，只要他支付3萬多元的「運輸費」，購買App Store點數卡即可，幸好超商店員機警發現異狀，通報就在對面的派出所，員警30秒內神速趕到，及時阻詐。

台中市第一分局今天說明案情指出，77歲蔡翁上週五晚間向超商店員表示，要購買大量點數是為了儲值手遊，卻無法回答遊戲名稱，店員起疑向超商對面的大誠所報案，員警迅速到場瞭解，原來蔡翁透過交友軟體結識一名自稱西班牙裔的女子，對方聲稱父母雙亡，有7500萬美元的遺產要留給她以及未來的老公。

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而這筆遺產目前已存入海外帳戶，準備寄送提款卡給蔡翁，但要求蔡翁先購買3萬4900元App Store點數卡作為運輸費用，蔡翁信以為真，以為未來結婚後可以繼承巨額遺產，當晚按指示到超商準備購買點數，警方詢問後察覺諸多疑點，隨即告知這是典型假交友詐騙，並舉出類似案例分析詐騙集團慣用話術。

警方提醒蔡翁「不要購買、不要提供序號和密碼！」經耐心勸說蔡翁才恍然大悟，驚覺險些受騙，當場打消購買念頭驚呼：「還好你們攔住我，不然我的積蓄就沒了！」並對店員及警方的即時協助表達萬分感謝！

第一分局長尤啓南呼籲，隨著網絡交友盛行，詐騙案件層出不窮，詐團常以愛情或財富為誘餌，要求受害者購買點數或匯款，導致財務損失，提醒民眾切勿輕信陌生人要求購買虛擬點數或轉帳，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，避免上當受騙，守住自身財產。

老翁經員警耐心勸說，及時阻詐。（警方提供）

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