無照男遇警攔查被扣車冷汗直流 搜出泡泡瑪特毒咖啡及愷他命

李男機車置物箱被搜出印有泡泡瑪特（LABUBU）圖樣毒品咖啡31包及愷他命13包，隨後被警方帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/24 11:52

〔記者陸運鋒／台北報導〕有竹聯幫明仁會背景的李姓男子，騎機車行經台北市大安區時遇上警方攔查，因無照駕駛遭到開罰單，但就在警方準備扣車時，見李男因神情緊張、眼神飄忽不定有異狀，隨後在車廂搜出泡泡瑪特包裝的毒咖啡及愷他命，警方今公布欄查影像並說明。

大安警分局調查，22歲李男上週騎著父親的機車找完友人後，準備返回新北土城住處，當時沿著北市大安區敦化南一段路往南方向行駛，因停等紅燈時東張西望、神情緊張，巡邏警方發現有異隨即上前攔查，進一步確認身分後開出無照駕駛罰單，可處6千至2萬4千元罰緩。

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據查，警方準備將其機車移置保管時，李男突然冷汗直流、神情緊張，警方隨後告知要清點車內物品時，李男眼見事跡敗露，便從置物箱拿出印有泡泡瑪特（LABUBU）圖樣毒品咖啡31包及愷他命13包，隨後被帶回派出所偵辦。

警詢時，李嫌稱毒品是在網路上購買，打算自己使用，警詢後，依違反毒品危害防制條例移送台北地檢察署偵辦，將持續追查毒品來源。警方呼籲，民眾應遠離並拒絕毒品，切勿因一時好奇而接觸違禁物品，否則危害無可挽回。

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李男騎車行經北市大安區時被攔查，因無照駕駛遭到開罰，但就在警方準備扣車時，隨後在車廂搜出多包泡泡瑪特包裝的毒咖啡及愷他命 。（記者陸運鋒翻攝）

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