高雄馬頭山生態保育區遭偷埋2800噸廢棄物！7嫌交保

高雄馬頭山生態保育區，環保團體檢舉不肖集團棄置事業廢棄物。（記者蔡清華翻攝）

2025/02/24 11:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕列為三級保育動物水鹿、穿山甲棲地的高雄馬頭山生態保育區，環保團體檢舉不肖集團棄置事業廢棄物，橋頭地檢署發動偵查，勘查估計約2800噸（2804.5立方公尺）廢棄物深埋4米水源保育區，檢方逮捕7嫌到案，向法院聲請羈押，裁定8萬元、7萬元、5萬元不等金額交保，檢方擬抗告。

橋頭地檢署今年1月間，環保團體檢舉，有不肖集團在馬頭山自然生態保育區棄置事業廢棄物，檢察長張春暉獲悉後極為重視，指派主任檢察官陳竹君及檢察官楊翊妘指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

廢棄物棄置場址為第三級保育類台灣水鹿（Rusa unicolor swinhoei）及穿山甲等野生動物棲息地，並鄰近湖泊，屬於水源區，棄置場址涵蓋國有地及綠能廠商土地，遭棄置大量鋁渣、廢橡樛、廢塑膠、營建廢棄物混合物及其他不明廢棄物。

不法集團掩埋深度超過4公尺，掩埋廢棄物量約為2804.5立方公尺，對於國土自然環境已造成危害，初估清運處理廢棄物費用金額已逾1億元。

高市環保局表示，除刑事及行政併罰外，於解除證據保全後，要求行為人限期清理廢棄物，未完成清理者，將聲請加重刑責，並移送行政執行求償清理費用。

經開挖勘查估計約2804.5 立方公尺廢棄物深埋4米水源保育區。（記者蔡清華翻攝）

廢棄物包括鋁渣、廢橡樛、廢塑膠、營建廢棄物混合物及其他不明廢棄物。 （記者蔡清華翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法