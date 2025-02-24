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    高雄馬頭山遭非法棄置大量廢棄物 環局採樣送驗、檢方偵辦

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

    2025/02/24 11:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局結合橋頭地檢署查緝，運用縮時攝影及遠端監視系統蒐證，認定對環境造成嚴重影響，並採樣送驗是否為有害廢棄物，強調除刑事及行政併罰外，於解除證據保全後要求行為人限期清理廢棄物，未完成清理者，將聲請加重刑責，並移送行政執行求償清理費用。

    高雄市馬頭山居民近來發現旗山區北勢段遭人非法棄置廢棄物，馬頭山自然人文協會今串聯環保團體，要求檢調嚴懲嚴辦不肖業者，杜絕污染環境不法行為。

    環保局今表示，今年1月接獲民眾檢舉，指稱高雄市旗山區北勢段268-111、268-395及268-396地號疑似遭人掩埋事業廢棄物，市府配合橋頭地檢署指揮偵辦，運用縮時攝影及遠端監視系統進行蒐證，掌握涉案對象及行為模式，提供檢調完整蒐證資料，協助偵破非法棄置案件。

    環保局2月20日配合檢警聯合查緝行動，勘驗現場進行大規模開挖，表層發現營建廢棄物及疑似廢鋁渣，並陸續開挖8處，挖掘出大量回填廢棄物，包含廢鋁渣、廢橡膠管及營建廢棄物等，過程中出動空拍機，經過現場量測，推估回填廢棄物量體近2800立方公尺，顯示非法棄置規模龐大，對環境造成嚴重影響，已採樣送驗是否為有害廢棄物，仍待檢驗報告確認。

    環保局說，非法棄置廢棄物行為觸犯《廢棄物清理法》第46條，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，將處1年至5年有期徒刑，並可併科1500萬元以下罰金；倘個人或公司行號未取得主管相關許可，從事廢棄物貯存、清除或處理業務，違反可處6萬至30萬元罰鍰。

    環保局長張瑞琿嚴正呼籲，廢棄物清理必須依規定合法處理，不可為求方便或謀取不當利益，而進行非法棄置或回填，否則將面臨法律嚴懲。她也強調，違法回填將對環境造成嚴重污染，不僅影響當地生態，也危害民眾健康，切勿以身試法。

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

    高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺，環保局採樣送驗是否為有害廢棄物。（市府提供）

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