「關渡鹹粥」常客求愛不成槍殺越籍老闆娘 判囚20年定讞

涉嫌槍殺「關渡鹹粥」老闆娘的男子周俊男。（資料照）

2025/02/24 11:15

〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區知名「關渡鹹粥」的常客53歲男子周俊男，迷戀已婚的越籍潘姓老闆娘，展開追求遭拒，且自認點餐時遭漠視，竟持改造手槍近距離槍殺潘女致死。一審、二審皆依殺人罪將周男判刑20年，最高法院亦駁回上訴定讞。

判決指出，周俊男曾有一段婚姻，離婚後在北投獨居，擔任送貨員和臨時工。

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2023年3月，周男到關渡鹹粥店用餐，與潘姓老闆娘加LINE後，被潘女美貎所吸引，明知潘女已婚仍賣力追求，遭她嚴詞拒絕。

同年5月，周男又到鹹粥店消費，過程中加點1份炸豆腐，但潘女先將炸豆腐給了後面點餐的客人，令他相當不服氣，自認遭刻意漠視，萌生殺機。

周男透過管道取得1把改造手槍，同年6月10日下午，他騎車到鹹粥店，近距離朝潘女左胸開槍後逃逸，潘女送醫搶救不治。

周男逃亡半天後，隔天凌晨在新北市林口區一間土地公廟遭逮。士林地檢署依殺人等罪將周起訴。

士林地院審理時，周男坦承犯行，潘女丈夫當庭痛罵周是「惡人」、「色魔」，要求法官重判。

士林地院去年5月依殺人罪判周15年徒刑，依非法持有非制式手槍罪判刑6年、併科罰金10萬元，合併應執行20年徒刑。

周上訴二審、三審皆被駁回，全案定讞。

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