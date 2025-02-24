為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「關渡鹹粥」常客求愛不成槍殺越籍老闆娘 判囚20年定讞

    涉嫌槍殺「關渡鹹粥」老闆娘的男子周俊男。（資料照）

    涉嫌槍殺「關渡鹹粥」老闆娘的男子周俊男。（資料照）

    2025/02/24 11:15

    〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區知名「關渡鹹粥」的常客53歲男子周俊男，迷戀已婚的越籍潘姓老闆娘，展開追求遭拒，且自認點餐時遭漠視，竟持改造手槍近距離槍殺潘女致死。一審、二審皆依殺人罪將周男判刑20年，最高法院亦駁回上訴定讞。

    判決指出，周俊男曾有一段婚姻，離婚後在北投獨居，擔任送貨員和臨時工。

    2023年3月，周男到關渡鹹粥店用餐，與潘姓老闆娘加LINE後，被潘女美貎所吸引，明知潘女已婚仍賣力追求，遭她嚴詞拒絕。

    同年5月，周男又到鹹粥店消費，過程中加點1份炸豆腐，但潘女先將炸豆腐給了後面點餐的客人，令他相當不服氣，自認遭刻意漠視，萌生殺機。

    周男透過管道取得1把改造手槍，同年6月10日下午，他騎車到鹹粥店，近距離朝潘女左胸開槍後逃逸，潘女送醫搶救不治。

    周男逃亡半天後，隔天凌晨在新北市林口區一間土地公廟遭逮。士林地檢署依殺人等罪將周起訴。

    士林地院審理時，周男坦承犯行，潘女丈夫當庭痛罵周是「惡人」、「色魔」，要求法官重判。

    士林地院去年5月依殺人罪判周15年徒刑，依非法持有非制式手槍罪判刑6年、併科罰金10萬元，合併應執行20年徒刑。

    周上訴二審、三審皆被駁回，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播