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    軍職妻傳鹹濕訊息「射到流出來」給男網友 要賠丈夫8萬元

    新店簡易庭根據王女傳的腥羶色訊息如「被你意淫」、「你射上去的時候」、「沒帶套套傳教士射到流出來」等，認定王女侵害配偶權，判賠8萬元給丈夫。示意圖。（資料照）

    新店簡易庭根據王女傳的腥羶色訊息如「被你意淫」、「你射上去的時候」、「沒帶套套傳教士射到流出來」等，認定王女侵害配偶權，判賠8萬元給丈夫。示意圖。（資料照）

    2025/02/24 10:59

    〔記者溫于德／台北報導〕一名丈夫不滿擔任士兵的王姓妻子，前年透過通訊軟體與兩名男子傳曖昧訊息，更與其中一名男子入住摩鐵，決定對王女提告求償。新店簡易庭根據王女傳的腥羶色訊息如「被你意淫」、「你射上去的時候」、「沒帶套套傳教士射到流出來」等，認定王女侵害配偶權，判賠8萬元給丈夫。

    丈夫告訴法院，王姓妻子於前年8月3日入職空軍司令部擔任士兵後，以通訊軟體Juiker、Line、Instagram與兩名男子傳送曖昧訊息，更與其中一人入住摩鐵；丈夫指王姓妻子逾越一般男女關係，向她求償15萬元。王女坦承有傳這些訊息，卻否認賠償責任。

    新店簡易庭根據丈夫提供的證據，指其妻王女確實有與他人進出摩鐵，王女還曾傳訊息給一名男網友稱「被你意淫」、「你射上去的時候」、「沒帶套套傳教士射到流出來」等，該男也回「沒帶套套傳教士射到流出來」、「只是你的內褲被我弄髒了」等。

    新店簡易庭因而認定王女與男網友的互動，已超越普通異性朋友的正常交往，代表王女侵害丈夫的配偶權，審酌王女從事軍職，以及夫妻身份經濟、身分、地位，判王女應賠償8萬元給丈夫；可上訴。

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