2女受困尖石泰崗野溪 警民協力驚險救援

由於前一天當地降下豪大雨，造成溪流暴漲湍急且十分混濁，無法判斷溪流深度，增加了救援行動的難度，情況相當緊迫。（橫山分局提供）

2025/02/24 09:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉頗負盛名，2名女姓遊客14日原本欲沿著河床溯溪至野溪溫泉附近紮營，未料因前日降雨，加上不熟地形、水性，半途發現水勢過於湍急，隨身背包及行囊皆被河水沖走，所幸手機還在身邊，緊急電話求救，才保住一命。

橫山警分局表示，這起意外發生在本月14日，接獲消防單位轉報，有2名女子於尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床上受困亟需幫助，警方獲報後立刻由泰崗派出所所長帶隊，協同熟悉當地地形的山地義勇警察前往附近搜尋，隨後在泰崗野溪溫泉下方約100公尺處發現該2名受困女子。

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由於前一天當地降下豪大雨，造成溪流暴漲湍急且十分混濁，無法判斷溪流深度，增加了救援行動的難度，情況相當緊迫。

在確定受困地點後，員警立刻會同消防人員及山地義勇警察沿著陡峭的山壁向下攀爬，並橫渡湍急溪流到達對岸，當時溪流水深及腰，2名受困女子因天氣寒冷導致身體發抖且情緒受到驚嚇，所幸尚意識清楚且有行動能力，員警立刻協助其脫困至安全處所且給予禦寒保暖措施避免失溫，在經過觀察評估一段時間確定沒有大礙後，順利平安下山返程。

橫山警分局呼籲，民眾從事登山或水域活動前，一定要先行確認天候狀況，對於不熟悉的地形、水域，勿貿然前往，如發現溪流上游有烏雲密布、轟隆聲響、溪水混濁變色及水位上升等情形，應盡速離開水域，以確保自身安全。

2名女子日前到新竹縣尖石泰崗野溪泡湯附近紮營，不料溯溪過程受困湍流，幸好警民協力驚險救援及時脫困。（橫山分局提供）

泰崗派出所員警會同消防人員及山地義勇警察沿著陡峭的山壁向下攀爬，並橫渡湍急溪流到達對岸。（橫山分局提供）

2名女子日前到新竹縣尖石泰崗野溪泡湯附近紮營，不料溯溪過程受困湍流，幸好警民協力驚險救援及時脫困。（橫山分局提供）

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