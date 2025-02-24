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    台北老婦返鄉掃墓走失 苗警手機定位搜尋助返家

    警方透過手機定位，將老婦尋獲。（圖由警方提供）

    警方透過手機定位，將老婦尋獲。（圖由警方提供）

    2025/02/24 08:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北78歲張姓老婦患有失智症，22日上午與家人返回苗栗縣三義鄉故鄉老家掃墓，在墓園走丟，家人聯繫、找尋未果，報警請求協助。警方透過定位老婦手機位置，於當晚順利將老婦尋獲，交家人平安帶回。

    苗栗警分局今（24）日表示，苗栗警分局三義分駐所於22日下午約4點，接獲老婦的兒子到所報案，表示「我母親有失智症，於掃墓後不知走到哪裡去了，請警察先生幫忙」，員警獲報後立即協處。

    經員警向老婦兒子了解後，得知老婦一家人現居台北，於22日返回故鄉三義掃墓，家人一時未注意，老婦走丟；家人打電話聯繫及在周邊找尋未果。

    員警透過定位老婦手機位置後，隨即驅車前往定位點週邊實施地毯式搜尋，於當晚6點許，在距離定位點1公里處發現老婦，經檢視老婦沒有受傷，隨即將其帶返所交付給家屬帶回。

    苗栗警分局呼籲家中有年長者或記憶力欠佳者，應多加注意動態，盡可能外出由家屬陪同，為避免走失，亦可在身上配戴留有連絡電話等資訊的手鍊或飾物，有利員警查證迷失者身份並聯繫家屬，避免危險發生。

    警方透過定位老婦手機位置，於當晚順利將老婦尋獲，交家人平安帶回。（圖由警方提供）

    警方透過定位老婦手機位置，於當晚順利將老婦尋獲，交家人平安帶回。（圖由警方提供）

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