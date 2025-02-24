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    驚見老公手機「我們的日常」都是小三親密照！妻氣炸求償

    陳姓婦人在老公手機內發現「我們的日常」相簿，存有老公與小三臉頰相貼、吃冰等合照。（情境照）

    陳姓婦人在老公手機內發現「我們的日常」相簿，存有老公與小三臉頰相貼、吃冰等合照。（情境照）

    2025/02/24 08:53

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓婦人發現先生車上竟有女生髮飾，又在老公手機內發現「我們的日常」相簿，存有老公與小三臉頰相貼、吃冰等合照，互傳「愛你」、「要照顧妳一輩子」等語，又在老公換洗衣物中發現小三住處附近商家發票，先生終於坦承偷吃且要離婚，陳女憤而向二人求償60萬，新竹地院判二人需連帶賠償40萬元。

    99年結婚育有2名子女的陳女說，111年5月間察覺先生郭男開始注重外在打扮，大肆購買與以往穿著風格相異之衣著；111年6、7月間她在於車輛副駕駛座發現女性髮飾，詢問後郭男僅顧左右而言他，表示係同事不小心遺留在車上；111年7月適逢子女暑假期間之家庭出遊日，郭男以工作繁忙為由藉故不參與，她與子女提早返回新竹住處時，發現郭男竟徹夜未歸。

    111年8月間她發現郭男於手機內設置名稱「我們的日常」相簿，存有郭男與張女臉頰相貼、吃冰等合照，互傳「愛你」、「要照顧妳一輩子」等語互表愛意。

    陳女另於郭男換洗衣物中發現消費地點為張女住處附近之發票。郭男於111年9月坦承確與張女外遇，並稱2人已分手。然而隔月就提出離婚協議書，且她朋友事後又目擊二人並肩至北埔老街出遊，她憤而訴請二人連帶賠償60萬元。

    法官調查，張女於111年7月對郭男稱：「感覺你的太太應該是很依賴你的，總有人在等著你回家」、「再怎麼樣你始終有個家，有人會等著你」、「你擁有的是一個家」，郭男回「我需要的是一個能了解我的人，我真的遇到了，所以我用心讓這個人知道我的心意」。張女說「做了好多惡夢，我夢見我們……你家人，所有害怕的事情都發生了，醒來了，夢中的內容還很清楚」，郭男則回「早安，你別擔心，我會陪著妳的，別擔心，我一直都在。」

    最後法官判二人需連帶賠償精神慰撫金40萬元給陳女。

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