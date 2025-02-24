與少女嘿咻還強拍性愛光碟 惡男竟外流分享判刑4年

與少女嘿咻還強拍性愛光碟，惡男竟外流分享。（情境照）

2025/02/24 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣蔣姓男子認識未滿16歲少女不久，就帶回家發生關係，且違反少女意願以手機錄下二人性交與口交鏡頭，沒想到蔣男竟將性愛影像傳給某交流性影像群組之管理員，用以交換分享性影像訊息，並任由該管理員上傳至群組，供群組不特定成員觀覽，新竹地院依散布少年性影像罪將蔣男判刑4年。

法官調查，112年4月間蔣男認識未滿16歲的小美，在其位於新竹縣竹北市住所，未經小美同意，以手機拍攝二人性交與口交影像。

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112年10月間，蔣男將性影像傳送予某交流性影像群組之管理員，用以交換分享性影像訊息，並任由該管理員上傳至群組，供群組不特定成員觀覽，而以此方式散布小美被拍攝之性影像。

經小美就讀之學校依法通報，警方持新竹地院核發之搜索票，至蔣男住處搜索，而查悉上情。

法官審酌蔣男明知小美未滿16歲，竟為滿足一時性慾而為性交行為，並以違反其意願方法拍攝性影像，又加以散布，所為危害被害女身心健全發展，最後依違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪以及散布少年性影像罪，判處有期徒刑4年。

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