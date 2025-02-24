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    首頁　>　社會

    鄉長候選人妻子暗示買票 認罪繳30萬換自由定讞

    張婦為讓夫婿順利當選鄉長，涉嫌向選民買票，被高雄高分院改判緩刑，她不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    張婦為讓夫婿順利當選鄉長，涉嫌向選民買票，被高雄高分院改判緩刑，她不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/02/24 07:26

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣3年前新埤鄉鄉長選舉，張姓婦人替參選鄉長的夫婿何耀榮賄選，被地院重判4年半，高等法院高雄分院審理時，她認罪改判2年，宣告緩刑5年，需支付國庫30萬元，她仍不服上訴被駁回，全案落幕。

    屏東地檢署指出，張婦為屏東縣新埤鄉鄉長候選人何耀榮的配偶。2022年11月21日上午，她駕車前往選區楊姓女選民住處，當面交付3萬元，以拒不明說用途，以免留下證據的方式，暗示是買票賄款。

    張婦任楊女自行拿取1萬元後，並囑託將其餘2萬元分別轉交李姓、陳姓選民，要求楊等3人再轉交其他選民。事後，除李以為是工資而收下，未代為向他人買票外，楊女、陳男將部分款項，轉交其他選民，並約定投票支持何。

    屏東地院依違反選罷法，判處張婦有期徒刑4年半，褫奪公權6年，高雄高分院審酌她改口認罪，改處徒刑2年，予以緩刑5年，褫奪公權3年，另支付國庫30萬元，及接受5場法治教育，並提供100小時義務勞役。

    張婦仍然不服上訴，最高法院認為原審判決並無不當，判決駁回並定讞。

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