為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    記憶衰退父愛不變！翁銀行領光存款 警急釐清有洋蔥

    林翁堅持要提領18萬元給女兒，警方釐清真相。（警方提供）

    林翁堅持要提領18萬元給女兒，警方釐清真相。（警方提供）

    2025/02/23 21:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓老翁近日到銀行要提領18萬元給女兒，但警方查證發現林翁戶籍內僅有兒子未有女兒，唯恐林翁遇詐聯絡兒子到場確認，事情卻出現意想不到轉折，原來林翁確實有一名出嫁多年的女兒，他因年歲漸長記憶力開始衰退，或許是太過思念「前世情人」，才會做出這個突如其來舉動。

    第三分局東區分駐所今天表示，警員李宇翰本月中旬郵局巡簽時，得知75歲林翁欲將戶頭內18萬元存款全數提領，表示要將現金寄存給女兒，然李員進一步查詢，發現林翁戶內僅登記2名兒子並無女兒，擔心其遇上半路冒出的假女兒騙財，遂請副所長陳芳旭、警員陳裕文到場協助確認。

    林翁此時見多名員警圍繞身旁，顯得有些不知無措，只能反覆堅稱「真的有女兒」，卻無法提供聯絡方式，讓警方更加起疑，員警一面安撫他的不安，耗費一番唇舌，好不容易說服他先前往派出所釐清狀況，聯繫女兒知會要寄存現金後，再來提款也不遲。

    就在大家還在疑惑時，林翁兒子趕來派出所，終於解開這場誤會，原來林翁確實有一名女兒，但因已嫁人搬離未同住，戶籍內才未登記，兒子進一步表示，父親近來記憶力漸漸衰退，家人特別在其租屋處裝設監視器，並每日與他通話、定期探望，確保安全。

    然而，對於父親突如其來的提領存款行為，兒子也感到疑惑，只能猜測也許是因為太想念寶貝女兒，才想把最好的都留給「前世情人」；第三分局長謝有筆提醒民眾，隨著年齡增長，大腦認知功能逐漸改變，長輩因記憶力衰退、反應較慢或判斷力下降，容易出現混淆情況，進而增加遭詐騙的風險。

    家屬應多加關心與陪伴長輩，並提醒他們，對於可疑來電、來路不明的網址，或突然冒出的「好友」，只要有任何「感覺怪怪的」，務必提高警覺，隨時可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以確保自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播