記憶衰退父愛不變！翁銀行領光存款 警急釐清有洋蔥

林翁堅持要提領18萬元給女兒，警方釐清真相。（警方提供）

2025/02/23 21:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓老翁近日到銀行要提領18萬元給女兒，但警方查證發現林翁戶籍內僅有兒子未有女兒，唯恐林翁遇詐聯絡兒子到場確認，事情卻出現意想不到轉折，原來林翁確實有一名出嫁多年的女兒，他因年歲漸長記憶力開始衰退，或許是太過思念「前世情人」，才會做出這個突如其來舉動。

第三分局東區分駐所今天表示，警員李宇翰本月中旬郵局巡簽時，得知75歲林翁欲將戶頭內18萬元存款全數提領，表示要將現金寄存給女兒，然李員進一步查詢，發現林翁戶內僅登記2名兒子並無女兒，擔心其遇上半路冒出的假女兒騙財，遂請副所長陳芳旭、警員陳裕文到場協助確認。

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林翁此時見多名員警圍繞身旁，顯得有些不知無措，只能反覆堅稱「真的有女兒」，卻無法提供聯絡方式，讓警方更加起疑，員警一面安撫他的不安，耗費一番唇舌，好不容易說服他先前往派出所釐清狀況，聯繫女兒知會要寄存現金後，再來提款也不遲。

就在大家還在疑惑時，林翁兒子趕來派出所，終於解開這場誤會，原來林翁確實有一名女兒，但因已嫁人搬離未同住，戶籍內才未登記，兒子進一步表示，父親近來記憶力漸漸衰退，家人特別在其租屋處裝設監視器，並每日與他通話、定期探望，確保安全。

然而，對於父親突如其來的提領存款行為，兒子也感到疑惑，只能猜測也許是因為太想念寶貝女兒，才想把最好的都留給「前世情人」；第三分局長謝有筆提醒民眾，隨著年齡增長，大腦認知功能逐漸改變，長輩因記憶力衰退、反應較慢或判斷力下降，容易出現混淆情況，進而增加遭詐騙的風險。

家屬應多加關心與陪伴長輩，並提醒他們，對於可疑來電、來路不明的網址，或突然冒出的「好友」，只要有任何「感覺怪怪的」，務必提高警覺，隨時可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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