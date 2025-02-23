高雄男夜店撿屍涉嘿咻 辯她說「不要」如A片嬌嗔聲

彭男夜店撿屍女子涉嫌嘿咻，被高雄高分院依妨害性主罪嫌判囚。（情境照）

2025/02/23 21:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市彭姓男子將在夜店爛醉如泥的女子，帶回住處涉嫌嘿咻後挨告，竟辯稱她說「不要」，如A片女主角嬌嗔聲，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑3年6月。

判決書指出，2022年1月1日晚上11點多，被告彭男與被害人乙女在苓雅區85大樓附近某夜店飲酒後，並趁她不勝酒力喝醉之際，藉故送她回家，帶往住處後，不顧其多次表明「不要」、「我要回家」，涉嫌強行嘿咻。

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警方接獲乙女報案，傳喚彭男到案說明後，依強制性交罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴，並經地院判處有期徒刑三年半。

彭不服上訴指出，「炒飯」過程約5到10分鐘，他主動結束沒有射精，乙女說「不要」，是因他動作太大力，如A片女主角嬌嗔說「不要」，甚至期間曾更換姿勢為女上男下，堅稱兩情相悅。

高雄高分院調查，乙女遭侵犯後，曾立即告訴其男友，及彭男供詞前後不一，還將她連說3次「不要」，自行解讀為「嬌喘」、「像A片那樣」，毫不尊重女性自主權，維持原審刑度，仍可上訴。

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