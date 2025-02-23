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    職場亂「壁咚」慘了！茶水間強吻女會計 台中男下場曝光

    台中李姓砂石車司機在茶水間強吻女會計，一審判決出爐。（資料照）

    台中李姓砂石車司機在茶水間強吻女會計，一審判決出爐。（資料照）

    2025/02/23 19:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓砂石車司機，前年在公司茶水間對女會計施以「壁咚」，強行親吻對方兩次被告，台中地方法院一審認定李違反女子意願，以強制猥褻罪判處6個月徒刑，可易科罰金。另女子另提民事求償60萬元，法院考量雙方經濟狀況及受害人精神、身體傷害，判李賠償30萬元，全案可上訴。

    判決指出，事發於前年8月26日下午4時許，李男在公司茶水間內遇見該名女會計，趁四下無人，突然將對方逼至角落，以「壁咚」方式用身體壓制女子，阻擋其離開，接著，他用雙手抓住女子臉頰，無視女子的反抗，強行親吻其嘴唇。

    女會計此時雖奮力抵抗，試圖用手臂推開李男，但對方見她無法掙脫，竟食髓知味，再度強吻對方，女子事後憤而提告，並提出60萬元民事求償，刑事部分，法院認定李男強吻行為已構成強制猥褻罪，判處6個月徒刑，可易科罰金18萬元。

    另民事求償方面，李男表示求償金額過高，並稱自己因刑事案件向公司借款，每月需還款2萬元，無力負擔高額賠償，法院考量雙方財務狀況，以及女子的精神與身體痛苦後，判決李男須賠償30萬元，全案仍可上訴。

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