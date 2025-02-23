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    7旬婦想當「戰地情人」 收「烏克蘭戰地醫師」問候險被騙15萬

    林婦（左）收到「烏克蘭戰地醫師」問候，差點被騙要匯出15萬。（民眾提供）

    林婦（左）收到「烏克蘭戰地醫師」問候，差點被騙要匯出15萬。（民眾提供）

    2025/02/23 16:00

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣71歲林姓婦人，去年耶誕節收到一則來自烏克蘭的簡訊，對方聲稱是「戰地醫生—楊利」，雙方相談甚歡、互有好感，林婦以為是「黃昏戀情」，但對方謊稱有170萬美金的存款包裹要寄給林婦，要先支付15萬元比特幣開啟包裹，林婦上週到郵局領款後，路過派出所就進去詢問如何操作比特幣機台，被員警勸阻而保住老本。

    警方今表示，林婦是於去年耶誕節瀏覽FACEBOOK網頁，收到一名自稱「楊利」的網友主動搭訕，之後透過LINE結為好友，已退休的林婦對「楊利」的戰地生活感到無比新鮮，對方偶而談起戰地生活，大部分是噓寒問暖，林婦以為遇到真命天子。

    不久，楊利主動提議結婚，打算把他的戰地薪水存款170萬美金現金寄給林婦以表誠心，但林婦需支付15萬元比特幣才能取得包裹的權限。

    林婦立馬到郵局領錢，路過二林警分局二林派出所，想請教警方如何操作比特幣機台換幣，員警簡意純、張惠婷聞訊，立刻判斷她遇上詐騙集團，連忙向她說明詐騙伎倆。林婦知道被詐，向員警道謝後離去。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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