電動越野車行竄火 雲林消防灌救中

雲林縣斗六市下午驚傳火警，市區大學路及文化路口1間電動、越野車行，因不明原因起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派出10輛消防車、1輛救護車共26人前往現場，目前持續佈線灌救。（圖由民眾提供）

2025/02/23 15:43

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市下午驚傳火警，市區大學路及文化路口一間電動、越野車行，因不明原因起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派出10輛消防車、1輛救護車共26人前往現場，目前持續佈線灌救，1名消防隊員因身體不適躺在擔架上休息，至於詳細原因仍有待消防人員釐清。

雲林縣消防局今下午2點34分獲報，指稱大學路及文化路口的1間2樓鐵皮屋電動車行1樓冒出火光，更有濃濃煙霧竄出。消防局立刻派遣第一救護大隊、斗六、公園、六合、古坑、林內、斗南分隊，共10輛消防車、1輛救護車共26人馳援。

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消防局抵達現場後，發現黑煙已籠罩整間鐵皮屋，由於鐵門未開，消消防人員先以電鋸鋸開鐵門，同步佈線灌救，現由公園分隊分隊長陳郁彥指揮搶救。灌救過程中，1名消防隊員因身體不適，暫時躺在擔架上休息，未送醫。

消防局表示，目前初步回報無人受困，正全力灌救中，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

搶救過程中，1名消防員因身體不適暫時在擔架上休息。（圖由民眾提供）

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