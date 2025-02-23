為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電動越野車行竄火 雲林消防灌救中

    雲林縣斗六市下午驚傳火警，市區大學路及文化路口1間電動、越野車行，因不明原因起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派出10輛消防車、1輛救護車共26人前往現場，目前持續佈線灌救。（圖由民眾提供）

    雲林縣斗六市下午驚傳火警，市區大學路及文化路口1間電動、越野車行，因不明原因起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派出10輛消防車、1輛救護車共26人前往現場，目前持續佈線灌救。（圖由民眾提供）

    2025/02/23 15:43

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市下午驚傳火警，市區大學路及文化路口一間電動、越野車行，因不明原因起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派出10輛消防車、1輛救護車共26人前往現場，目前持續佈線灌救，1名消防隊員因身體不適躺在擔架上休息，至於詳細原因仍有待消防人員釐清。

    雲林縣消防局今下午2點34分獲報，指稱大學路及文化路口的1間2樓鐵皮屋電動車行1樓冒出火光，更有濃濃煙霧竄出。消防局立刻派遣第一救護大隊、斗六、公園、六合、古坑、林內、斗南分隊，共10輛消防車、1輛救護車共26人馳援。

    消防局抵達現場後，發現黑煙已籠罩整間鐵皮屋，由於鐵門未開，消消防人員先以電鋸鋸開鐵門，同步佈線灌救，現由公園分隊分隊長陳郁彥指揮搶救。灌救過程中，1名消防隊員因身體不適，暫時躺在擔架上休息，未送醫。

    消防局表示，目前初步回報無人受困，正全力灌救中，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

    搶救過程中，1名消防員因身體不適暫時在擔架上休息。（圖由民眾提供）

    搶救過程中，1名消防員因身體不適暫時在擔架上休息。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播