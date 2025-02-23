欠錢男被圍砍混身血遭丟包醫院 警逮4惡煞到案

黃男與同夥共4人遭警法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/23 15:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲何姓男子向21歲黃姓友人借了萬餘元，拖了一個過年遲遲不還，雙方相約談判，不料黃男並非單獨赴約，還埋伏了3名幫手，待何男一出現，伏兵一擁而上，持械對著何男一陣亂砍，隨後開車在著滿身血的何男丟包醫院後逃逸。警方循線將黃男與其同夥共4人逮捕，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

據悉，何男與黃男為舊識，年前向黃男借款11000元，承諾盡快還錢。不料春節結束，連元宵都過完了，何男還是沒有還款，這讓黃男大為光火，多次聯繫何男討錢也未果，於是想到設局修理何男給他個教訓。

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黃男與何男相約昨晚在新北市土城區石門路談判，稱一對一不帶人，但黃男提前找了3名友人在附近埋伏。何男獨自赴約，一到場就被黃男與其同夥包圍，隨即被棍棒、刀械亂砍痛毆，何男只能用雙手護住要害，全身多處瘀傷、刀傷。黃男修理完何男後，將他帶上車並載至醫院丟包。

醫院人員見狀趕緊將何男帶進去急救，同時通報警方，所幸何男沒有傷及要害，經包紮救治後保住一命。警方展開調查，循監視器鎖定黃男與其同夥身分，2小時內將4人逮回。黃男供稱，欠錢欠過年，就是要給何男一個教訓。警詢後，依傷害、妨害秩序等罪嫌，將黃男等4人移送法辦。

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