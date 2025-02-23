嫌鄰居晚間群聚太吵罵人 花蓮男子反遭圍毆昏迷

花蓮縣新城鄉57歲傅姓男子嫌鄰居一群青年太吵出言怒罵制止，但反遭拳打腳踢圍毆昏迷，警方帶回主嫌周姓男子偵辦。（警方提供）

2025/02/23 15:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉發生一起打架事件，57歲傅姓男子嫌鄰居一群青年總是聚在門口聊天吵鬧，出言怒罵制止，但反遭拳打腳踢圍毆，送醫後腦出血惡化陷入昏迷，警方把主嫌周姓男子帶回了解，周男宣稱當時是傅男作勢要打他姊姊，他出於保護家人才動手，警方訊後將依殺人未遂罪嫌把周男函送法辦。

新城警分局今指出，18日晚間九點，嘉里派出所接獲報案，被害人傅姓男子稱遭人毆打，警方前往現場了解，傅男向警方稱因不滿住戶周女等一群青年人，老是在夜晚群聚聊天，製造噪音太吵，他想要安靜的環境，與他們五、六人發生口角，周女的弟弟見狀後上前理論，進而起衝突，傅男稱自己沒有動手。

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警方到場時，報案的傅姓男子當時還意識清楚，表示自己遭對方拳打腳踢毆打，嘴唇受傷，警方叫救護車協助送醫，不料送醫後病情惡化，腦內出血目前昏迷中，家屬也提告對方涉嫌殺人， 警方帶回嫌疑人周姓男子。周男宣稱是傅男先製造衝突，想要打他姊姊，所以他才出手保護家人雙方發生拉扯。

就醫後傅男病情惡化轉送慈濟醫院治療，目前昏迷就醫治療中，警方傳喚周女及其弟弟到案，並報請檢察官指揮偵辦，新城警分局依刑法殺人未遂罪積極偵辦中。

花蓮縣新城鄉57歲傅姓男子嫌鄰居一群青年太吵出言怒罵制止，但反遭拳打腳踢圍毆昏迷，警方帶回主嫌周姓男子偵辦。（警方提供）

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