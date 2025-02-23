燒焦味驚醒全棟樓 竟是屋主滷肉等著等著……睡著了

員警猛拍門呼叫。（圖由警方提供）

2025/02/23 15:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區某大樓前天大清早傳出濃濃燒焦味，管理員求助警方找到異味來源樓層，一度擔心屋內可能發生意外，急促拍門呼叫後好不容易等到屋主開門，隨之竄出濃煙讓眾人大吃一驚，原來是屋主煮食時不慎睡著導致鍋具燒焦，所幸未釀成進一步災情，虛驚一場。

台中市第三分局健康派出所，當天清晨5點多接獲轄內大樓管理員報案，稱住戶反映建物內有一股燒焦味，因未見火災警報器也未啟動，擔心有其他狀況求助，員警楊建偉、林其賢火速趕抵現場，與管理員一同前往異味來源樓層，未料電梯門一開，濃烈的燒焦味撲鼻而來。

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由於情況比預期嚴重，員警立即通報消防單位，並循著味道鎖定某住戶後，隨即上前奮力拍門呼叫卻久久無人回應，鄰居們也紛紛探頭關心：「是不是失火了？味道很重！」就在大家焦急萬分之際，門內終於傳來咳嗽聲，幾分鐘後大門緩緩打開，濃煙如電影特效般瘋狂湧出，警報器也在這一刻驚醒，開始大聲鳴響。

原來張姓屋主只是想加熱滷肉當早餐，無奈清晨太冷，他等著等著竟然直接睡著了，直到警方拍門才驚醒，發現鍋內滷肉早已成碳烤版，整間屋子瀰漫著燒焦味，員警立即入內協助開窗通風，確認現場僅為鍋具燒焦，並無進一步災情，惟擔心張男吸入過多濃煙帶出屋外，所幸經救護人員檢查後並無大礙。

警方呼籲民眾，使用爐火時務必提高警覺，切勿在烹煮食物時離開現場，以免發生危險，另建議家中安裝住宅用火災警報器，並定期檢查瓦斯設備與排煙通風狀況，若發現異常濃煙或燒焦異味，應立即通報119或110，避免延誤處理時機，確保自身及鄰近住戶的安全。

張男開門時，濃煙如電影特效般瘋狂湧出。（圖由警方提供）

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