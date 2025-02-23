老婦遇假投資詐騙 詐團還叮囑「行員會問東問西」

保七員警向林婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/23 13:00

〔記者王冠仁／台北報導〕73歲林姓老婦透過手機通訊軟體，輾轉加入一個名為「趨勢」的投資群組，群組成員每天大秀獲利滿滿的股票對帳單，看得她心癢難耐。她最終選擇投資，「理財老師」騙她要去匯款到特定帳戶來「儲值」才能投資，還叮嚀她去銀行匯款時不可提到投資字眼，「行員會問東問西」、「銀行很敏感」；她雖然照做，但行員依舊察覺異狀通報警方，警方這才及時攔阻她落入圈套。

保七總隊第一大隊今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，目前詐騙集團仍常利用社群網站與通訊軟體進行投資詐騙，強調「保證高獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，請民眾投資時務必提高警覺，以免上當受騙。

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警方調查，先前林姓老婦透過手機通訊軟體Line，輾轉認識一名化名「冠澤」的網友，經對方介紹，再加入「趨勢」投資群組。群組中的成員，不僅每天大聊投資股票的心得、標的，還會秀出獲利滿滿的對帳單，看得她心癢難耐。

最終，林忍不住詢問該如何投資賺大錢，群組中的「理財老師」謊稱，有特殊管道可以低價取得股票，屆時再高價賣出可以穩賺不賠。林信以為真，連忙追問投資方式，這時對方又騙說，因為這屬「內線交易」，不可以用常規方式買賣股票，要她去銀行匯錢到某帳戶來儲值，還叮嚀不可提到投資等字眼。

林不久後跑到住家附近的台灣銀行竹北分行要辦理臨櫃匯款20萬元，當天「理財老師」還傳訊息叮嚀她「去銀行填單不要拿著手機這樣看著填」、「行員看到又會問東問西」、「現在銀行很敏感」。但行員發現她填單時左顧右盼、神色緊張，上前詢問匯款用途，她卻不知所措，行員隨即通報駐守台銀的保七總隊第一大隊。

保七員警進一步追問，釐清來龍去脈後研判林遇上典型的投資詐騙，員警出示警政署「165打詐儀表板」給她看，還告訴她目前假投資詐騙相當盛行；員警與行員不斷勸說，她最終才發現幾被騙，取消匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團苦苦追問林婦是否匯款。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團叮囑林婦「行員看到又會問東問西」。（記者王冠仁翻攝）

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