為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吸到幻覺主動交毒品 法院減刑：符合自首減刑

    莊姓男子施用毒品後產生幻覺，誤以為有人持槍上門，請母親報警，警方到場未發現異狀，他卻主動交出毒品。一審未認定自首判3月，二審改判2月徒刑。（記者王捷攝）

    莊姓男子施用毒品後產生幻覺，誤以為有人持槍上門，請母親報警，警方到場未發現異狀，他卻主動交出毒品。一審未認定自首判3月，二審改判2月徒刑。（記者王捷攝）

    2025/02/23 13:21

    〔記者王捷／台南報導〕莊姓男子因持有毒品，台南地方法院簡易庭判3個月徒刑，但他不服，拿出母親報案簡訊的截圖，稱當時報案內容是持槍糾紛，但他主動交出毒品，二審合議庭認為，莊男施用毒品產生幻覺報案，在幻覺狀態中主動交出毒品，符合自首要件，改判2個月徒刑，不可以再上訴。

    莊男2023年買了毒咖啡包13包、還有一包大麻，後來他因施用毒品產生幻覺，誤以為有人持槍上門，因此請母親報警，警方趕到時，發現現場無異狀，聯繫報案人確認情況，還發現莊男竟然在睡覺。

    警員向莊男查詢時，他先堅稱家中遭人持槍入侵，警方察覺其供詞與家人說法不符，懷疑有施用毒品情形，詢問是否有毒品時，他主動從機車車廂取出大麻還有毒品咖啡包交給警方。

    一審法院未認定莊男符合自首的要件，並認為他持有毒品行為，應與施用行為視為一體，判處有期徒刑3個月，可以易科罰金，莊男不服提起上訴，認為自己符合自首條件。

    二審合議庭認定，警方當時尚未掌握莊男持有毒品的事實，也未發現毒品，莊男卻在警方詢問後主動交出，符合「未發覺之罪自首」的要件。此外，莊男自首後並未推諉罪責，全案偵審過程都坦承犯罪，行為對案件偵辦有所助益，符合自首立法精神，應適用減刑規定。因此，合議庭撤銷一審判決，改判有期徒刑2個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播