吸到幻覺主動交毒品 法院減刑：符合自首減刑

莊姓男子施用毒品後產生幻覺，誤以為有人持槍上門，請母親報警，警方到場未發現異狀，他卻主動交出毒品。一審未認定自首判3月，二審改判2月徒刑。（記者王捷攝）

2025/02/23 13:21

〔記者王捷／台南報導〕莊姓男子因持有毒品，台南地方法院簡易庭判3個月徒刑，但他不服，拿出母親報案簡訊的截圖，稱當時報案內容是持槍糾紛，但他主動交出毒品，二審合議庭認為，莊男施用毒品產生幻覺報案，在幻覺狀態中主動交出毒品，符合自首要件，改判2個月徒刑，不可以再上訴。

莊男2023年買了毒咖啡包13包、還有一包大麻，後來他因施用毒品產生幻覺，誤以為有人持槍上門，因此請母親報警，警方趕到時，發現現場無異狀，聯繫報案人確認情況，還發現莊男竟然在睡覺。

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警員向莊男查詢時，他先堅稱家中遭人持槍入侵，警方察覺其供詞與家人說法不符，懷疑有施用毒品情形，詢問是否有毒品時，他主動從機車車廂取出大麻還有毒品咖啡包交給警方。

一審法院未認定莊男符合自首的要件，並認為他持有毒品行為，應與施用行為視為一體，判處有期徒刑3個月，可以易科罰金，莊男不服提起上訴，認為自己符合自首條件。

二審合議庭認定，警方當時尚未掌握莊男持有毒品的事實，也未發現毒品，莊男卻在警方詢問後主動交出，符合「未發覺之罪自首」的要件。此外，莊男自首後並未推諉罪責，全案偵審過程都坦承犯罪，行為對案件偵辦有所助益，符合自首立法精神，應適用減刑規定。因此，合議庭撤銷一審判決，改判有期徒刑2個月。

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