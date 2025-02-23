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    首頁　>　社會

    無照賓士男天雨失控 中和高中前撞LUXGEN釀1傷

    無駕照的李姓男子今早駕駛賓士車，行經新北市中和區連城路時，疑天雨路滑失控衝到對向車道，撞上黃姓男子駕駛的休旅車後翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    無駕照的李姓男子今早駕駛賓士車，行經新北市中和區連城路時，疑天雨路滑失控衝到對向車道，撞上黃姓男子駕駛的休旅車後翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/23 12:47

    〔記者陸運鋒／新北報導〕無駕照的李姓男子今天早上9時許駕駛黑色賓士（Mercedes-Benz ）轎車，行經新北市中和區連城路中和高中前路段，疑天雨路滑失控，衝到對向車道，撞上黃姓男子駕駛的白色納智捷（LUXGEN）休旅車後翻覆，警消獲報趕抵將黃男送醫救治，幸無生命危險，詳細事故原因仍待釐清，而李男因無照駕駛當場被開罰單。

    中和警分局調查，19歲李男今早沿中和連城路內往土城方向行駛，途中因天雨打滑失控跨越至對向車道，攔腰撞上48歲黃男所駕駛的白色休旅車，導致李男車輛翻覆，路過民眾見狀紛紛報案。

    據指出，警消趕抵現場時，李男已自行脫困沒有受傷，但黃男頸部扭傷，隨即由救護車送往衛福部立雙和醫院治療，所幸沒有生命危險。

    據指出，2名駕駛酒測值均為0毫克，但黃男因無照駕駛，警方當場對其開出無照罰單，可處6000至2萬4000元，至於詳細事故原因已調閱監視器還原，肇事責任歸屬仍有待進一步釐清。

    黃姓男子駕駛納智捷休旅車被李男撞上，警消獲報趕抵將黃男送醫救治，幸無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    黃姓男子駕駛納智捷休旅車被李男撞上，警消獲報趕抵將黃男送醫救治，幸無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

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