士官長收回扣連135元也不放過 認罪繳回不法所得獲緩刑

基隆地院認定阮姓士官長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

2025/02/23 12:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原任職於陸軍基隆彈藥分庫阮姓士官長，從2010年至2023年，擔任營區水電修繕及工程等公共工程案承辦人，利用職務之便，與廠商勾結，收了30次回扣，共計23萬餘元。調查局接獲線報後，報請檢察官指揮偵辦。阮姓士官長自知難逃法網，坦承犯行，基隆地院審結，認定被告觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。

檢調查出，阮姓士官長具有法定職務權限公務員身分，卻與多家工程行老闆掛勾，2017年6月至2023年8月間，阮姓士官長承辦營區整建工程，將小型工程包給特定廠商後，再從中收取回扣，雙方協議為總工程款的一成。就連1350元的不鏽鋼三通管連接工程，也收回扣135元。

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此外，檢調也發現，阮男請配合的工程行人員製作報價最低估價單，再找其他廠商開出價單，確保配合的廠商可以最低價得標後，再交給不知情的祥豐營區各採購案件承辦人，指示依照比價結果，給廠商施作。

檢察官查出，阮男先後共發包30件工程，給4家工程行人員，等請款完成後，再各自給付回扣給阮男，共計23萬1503元。

業者得知東窗事發後，全數認罪，分別繳交國庫1至8萬元，並接受法治教育條件，獲緩起訴處分。

法官審理後認為，阮姓士官長被檢調約談時，均坦承犯行，且繳回不法所得，共犯30罪應分論併罰。另考量無證據證明因阮男收回扣，有影響工程正常進行或衍生其他不法情事，依法予以減輕其刑。

法官衡量阮男犯罪動機、手段且無前科，離開部隊後須扶養子女，共犯30罪，判應執行2年徒刑。經此偵審程序，當無再犯之虞，宣告緩刑4年，應向公庫支付10萬元。

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