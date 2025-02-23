內射博士女教授還恐嚇撤告，渣男判刑再判賠。（情境照）

2025/02/23 12:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名博士女教授認識張姓碩士僅1星期，就讓張男借住她家，二人當晚就發生關係，女方要求不得內射，但張男趁她吃安眠藥昏睡之際內射，造成女教授懷孕流產，事後張男甚至寄發她性事電郵給她同事，恐嚇其撤告，新竹地院依恐嚇罪將張男判刑，並判她需賠償女教授35萬元。

女教授指控，111年1月因參加工作坊認識張男。1星期後張男稱平日住在車上，因天氣寒冷想借住她家，她同意讓張男借住客廳沙發，她則睡在臥房。當晚及隔天二人曾合意發生性行為，但她有明確告知張男不得體內射精，但是張男趁她吃安眠藥昏睡而無力抗拒狀態，故意未使用保險套體內射精。事後她因經期延遲，驗孕後發現懷孕，致必須以藥物流產，造成身心嚴重受創。

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她對張男提告後，張男透過臉書私人訊息騷擾她，威脅如不撤告，會將她的隱私散布給她同事、社會大眾，並寄發含有她性生活、醫療資訊電子郵件給她同事，侵害她名譽及隱私，憤而求償100萬元。

張男則說，這件事情他受傷比原告還嚴重，他沒了工作露宿街頭、住朋友家，當時是女方邀請到她家，並非她所說天氣寒冷借他住。

法官勘驗二人對話紀錄，張男「很難過因我在沒有共識下的一切行為導致你的傷痛，是我大錯特錯，在此向你道歉」，足認張男於性行為時違反女方意願，而體內射精，導致原告懷孕及人工流產。張男自屬侵害原告性自主權而情節重大。

事後張男傳送臉書私人訊息給女方，張貼「上床、生殖衝動、無套、未吃一起買的事後藥、懷孕、墮胎」、「我的初稿沒意見的話，三點前沒有想法的話我就開始找共同作者囉」、「兩點半發同事，這邊給你的訊息也都會CC同事」、「已發出第一封信給你同事，接下來會是我們42位共同好友，最後會是臉書3千追蹤粉專以及上萬追蹤的YouTube」、「可以先收信了解一下，若仍無意見的話，今天會開始分享給好朋友們」等訊息，堪認張男確有欲將二人間私密情事公開，並藉此恐嚇撤告，足以使原告心生畏佈，其所為侵害原告之意思自由權，應已達情節重大之程度。最後判賠35萬元。刑事部分，新竹地院依恐嚇危害安全罪，判處張男拘役50日，得易科罰金。

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