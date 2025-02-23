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    千萬要繫安全帶！國道1號車禍2死者驚悚拋飛 畫面曝光

    國道1號日前發生重大車禍，警方盼透過死者拋飛的驚悚畫面，提醒民眾繫安全帶的重要性。（圖擷取自國道公路警察局網頁）

    國道1號日前發生重大車禍，警方盼透過死者拋飛的驚悚畫面，提醒民眾繫安全帶的重要性。（圖擷取自國道公路警察局網頁）

    2025/02/23 13:35

    〔記者歐素美／台中報導〕國道1號北向167.7公里豐原路段日前發生車禍，2名死者被拋出車外，國道警方PO出驚悚照片提醒乘車繫安全帶的重要，提醒民眾「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定」，引發網友熱烈討論，支持警方取締違規，保障自己和別人安全。

    國道公路警察局在臉書粉專PO一張車禍現場照片，後方車輛行車記錄器拍下車上有2人被拋出車外，送醫急救不治，警局小編在粉專寫「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定，取締從來不是為了業績，而是為了救你一命」。

    警方表示，本月18日下午5時24分在國道1號北向167.7公里豐原路段，1輛小貨車行經回堵末端撞擊前方轎車，造成該車往左偏移，並撞擊行駛中線車道的轎車，導致該車翻滾數圈，其中2人被拋出車外，翻覆過程中再與前方外側車道3輛轎車發生碰撞，造成2人死亡、2人受傷。

    警方表示，未繫安全帶是造成事故重大傷亡的常見原因，正確使用安全帶可大幅降低事故中重傷或死亡的風險。國道車速快，提醒駕駛人謹守駕駛規則，保持高度警覺，隨時注意前方動態，切勿疲勞或是分心駕駛，無論駕駛或是乘客上車第一件事就是繫妥安全帶，確保行車安全。

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