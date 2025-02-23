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    我怎可能被騙！6旬退休男莫名提高匯款額度 警突破心防阻詐

    員警耐心勸說並列舉多起詐騙案例，陸男才打消調整額度念頭。（警方提供）

    員警耐心勸說並列舉多起詐騙案例，陸男才打消調整額度念頭。（警方提供）

    2025/02/23 12:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陸姓六旬退休人士前天到銀行要求將每月匯款額度，由於事出突然，行員察覺異狀，且發現他前後說詞不一，立即通報警方到場，員警耐心勸說，並列舉多起詐騙案例，終於突然陸男心防，雖未明說遇何種詐術，仍決定取消調整額度，避免財產損失。

    台中市警第二分局文正派出所當天接獲銀行通報後，巡佐陳鋐農、警員李旻哲及實習生蔡宜軒迅速趕抵現場，經了解，陸男聲稱增加匯款額度是為了裝修工程及家庭支出，然而，行員發現他以往的匯款金額從未超過20萬元，此次卻突然要調高到40萬元，加上前後說詞不一，擔心他可能遭到詐騙，因此請警方協助。

    「我都幾歲了，怎麼可能被騙？」面對警方勸說，陸男自信地這麼說；然而，警方隨即列舉近期發生的詐騙案例表示，其實，許多長者有退休金、積蓄，詐騙集團鎖定其財產，設計各種投資詐騙、假親友借錢等詐術騙取金錢，許多高齡長者因資訊不足或警覺性較低，成為詐騙分子的「首要」目標。

    聽完案例後，陸男雖未說明遇到何種詐術，但顯然已突破心防，逐漸提高警覺，最終決定取消調整匯款額度設定，成功避免潛在詐騙風險；第二分局長鍾承志提醒民眾，詐騙手法不斷翻新，若接獲可疑來電要求變更金融設定或大額匯款，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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