高雄9旬婆獨搭火車到基隆 警方半路攔截原因曝

警方在苗栗火車站尋獲阿婆（中）。（讀者提供）

2025/02/23 11:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕91歲黃姓阿婆未告知家人，就獨自搭火車從高雄前往基隆，重溫兒時回憶。兒子發現她失聯，緊急報案，高市警局與鐵路警察局合力協尋，3.5小時之後，在苗栗站發現阿婆，兒子與老母會面承諾「改天一定帶媽媽回故鄉」。

高雄警方表示，2月20日上午7點40分，小港分局小港派出所接獲67歲黃姓男子報案，指老母一直說要獨自去台中市梧棲區尋親，沒想到當黃男發現老母不在家時，已經遍尋不到她的行蹤。

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小港派出所隨即過濾監視器發現，老婦大約清晨5點50分離家搭公車，研判她可能前往高雄車站搭台鐵，緊急通報鐵路警察局高雄分局協助，確認老婦搭8點9分前往基隆八堵的自強號列車。

由於當時自強號列車即將抵達台中站，小港派出所再通報鐵警台中分局協尋，最後於上午11點10分，在苗栗站找到阿婆，將她帶回鐵警台中分局苗栗派出所安置。

黃男得知老母平安，緊急搭高鐵前往會合，先將她帶回小港住處，並承諾「改天一定帶媽媽回故鄉」。由於阿婆之前想去的是台中梧棲，這次卻是基隆，她解釋，因為自己從小在基隆長大，想獨自回故鄉尋找親人，重溫兒時記憶，所以沒有告知家人。

黃男（左2）承諾改天帶老母（右2）回基隆故鄉。（讀者提供）

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