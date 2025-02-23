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    套房失火竄濃煙 新北中和26歲租客經搶救恢復心跳

    新北市中和景平路一棟公寓昨天深夜11時許發生火警，警消抵達時2樓出租套房冒出濃煙，其中一間吳姓女租客被救出時，已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和景平路一棟公寓昨天深夜11時許發生火警，警消抵達時2樓出租套房冒出濃煙，其中一間吳姓女租客被救出時，已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/23 10:40

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區景平路一棟公寓昨天深夜發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往，抵達時，發現公寓2樓冒出濃煙，隨即佈水線進入射水灌救，火勢約10分鐘撲滅，但其中一間套房吳姓女租客被救出時，已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後已恢復心跳，起火原因仍有待調查。

    警消調查，此次火警共出動各式救災救護車18輛、消防人員49名搶救，抵達現場時發現為7間出租套房，其中一間起火燃燒，人員隨即佈水線射水灌救，火勢在10分鐘內撲滅。

    警消表示，進入搜索時，發現其中一間套房26歲吳姓女租客下巴、頸部、手腳皆燒燙傷，獲救時已經沒有呼吸心跳，救護人員緊急實施CPR心肺復甦術後，送往衛福部雙和醫院急救，已經恢復心跳，仍在觀察，另疏散同樓層6名租客。

    警消指出，現場燃燒一間出租套房，面積約5平方公尺，由於屋內堆放大量雜物，詳細起火原因，仍有待火調釐清。

    警消發現其中一間套房吳姓女租客失去呼吸心跳，緊急實施CPR心肺復甦術後送醫急救，已恢復心跳，另疏散同樓層6名租客。。（記者陸運鋒翻攝）

    警消發現其中一間套房吳姓女租客失去呼吸心跳，緊急實施CPR心肺復甦術後送醫急救，已恢復心跳，另疏散同樓層6名租客。。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區景平路一棟公寓昨天深夜發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往，抵達時，發現公寓2樓冒出濃煙。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區景平路一棟公寓昨天深夜發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往，抵達時，發現公寓2樓冒出濃煙。（記者陸運鋒翻攝）

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