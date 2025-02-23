勤美商圈怪客出沒！曾指揮交通、騷擾女生 這次換偷女性內衣畫面曝

騎單車楊男穿藍色上衣、背心。（圖由警方提供）

2025/02/23 10:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子長期在勤美商圈出沒，曾當街指揮交通、騷擾女生，也曾行竊附近商家物品，去年才服刑期滿出獄，沒想到又騎單車侵入民宅倉庫行竊2件女性內衣，警方獲報過濾監視器，一眼就認出是楊男循線逮人，他未說明動機僅辯稱內衣已丟棄，全案檢方也在近日偵結，依加重竊盜罪起訴。

第一分局公益所長劉松吉今天說明案情指出，去年6月間，28歲賴姓女子發現晾掛在倉庫內2件內衣離奇失蹤，起初以為是自己疏忽，直到鄰居回報曾見到1名男子騎腳踏車在倉庫外徘徊，行跡可疑隨即調閱監視器，赫然發現當晚1名身穿藍色上衣與背心男子，騎乘腳踏車抵達現場徒步進入倉庫，短時間內來回2次，偷走2件總價值1500元的內衣。

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由於男子舉止引發社區居民不安，警方立即展開調查，透過監視器影像交叉比對，迅速鎖定30歲楊姓男子涉嫌，經查，住在勤美商圈一帶的楊男是慣竊，去年間才服刑期滿出獄，出獄後曾在該商圈扮保全當街指揮交通，騷擾女子，也曾行竊附近店家物品，早就被警方盯上。

警方通知楊男到案說明，他對偷竊行為供認不諱，但辯稱已將內衣丟棄，對確切丟棄地點語焉不詳，警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方近日也依刑法第321條第1項第2款「毀越門窗、牆垣或其他安全設備之加重竊盜罪」提起公訴。

第一分局長尤啟南提醒民眾應提高警覺，無論是住宅或倉庫，都應加強防盜措施，避免遭竊，警方也將持續強化巡邏，維護社區治安，防範不肖人士趁虛而入。

楊男行竊女性內衣得手。（圖由警方提供）

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