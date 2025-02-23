浮現祭嗨翻！ 清水警趁機宣導「識詐」

汓現祭吸引大批眾前往。（圖由民眾提供）

2025/02/23 09:38

〔記者歐素美／台中報導〕浮現祭昨今2天在台中市清水區鰲峰山公園舉辦，今年在港區藝術中心加設表演舞台，邀請知名樂團上台表演，清水警分局藉機到活動會場設攤宣導，在現場擺設「擬真毒品」、「防詐九宮格」及「交通安全宣導單」，「預防犯罪宣導團」更是積極向在場民眾提醒「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款設定」等常見詐騙手法。

水水警犯罪宣導團並利用樂團表演空檔，在舞要台螢幕播放「反詐騙、反毒品及交通安全」宣導影片，並上台宣導，希望加深在場民眾印象，擴大宣導效益；連樂團粉絲也在活動入口警方攤位宣導「防打工求職詐騙、識詐」、「喝酒不開車」等交通宣導，引起民眾注意圍觀。

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清水警分局分局長蔡慶星表示，民眾求職應透過正規求職求才平台應徵，社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺，千萬不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等，避免落入「假求職真詐騙」之陷阱，警方將持續防詐、識詐等宣導，建立民眾識詐觀念，若有疑問應立即撥打165反詐騙專線諮詢或撥打110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

清水警分局利用浮現祭活動，派員到場加強防詐宣導。（圖由民眾提供）

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