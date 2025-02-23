南投交通大執法3天取締623件 違停件數達263件

南投交通大執法，3天取締623件交通違規，加強維護行人安全。（資料照）

2025/02/23 09:23

〔記者張協昇／南投報導〕台灣交通曾被CNN喻為「行人地獄」，南投縣警察局為確保行人安全，本月17日起一連3天全縣同步交通大執法，警方統計3天共取締623件違規，其中人行道違規（臨時）停車，共取締263件最多，可處600元至1200元罰鍰，警方強調，人行道違規停車，危害行人通行權益及安全，駕駛人停放車輛不可不慎。

南投警方17日起在全縣各重要路口執行交通大執法，3天共取締623件交通違規，其中人行道違規（臨時）停車263件最多，各分局以草屯警分局取締123件最多；行經非號誌化路口未停車238件居次，南投警分局取締93件最多；車於路口不停讓行人82件，交通隊取締40件最多；行人違規也取締24件，竹山警分局取締13件最多。

請繼續往下閱讀...

南投縣警察局交通隊指出，行人交通事故，以車輛於路口未注意車前狀況、搶越行人穿越道，以及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為主要肇因，惟駕駛人若隨意將汽、機車停放於人行道，阻礙行人通行，造成行人走在馬路上，也恐間接造成行人遭車輛撞及，因此列為取締重點，人行道違停可處600元至1200元罰鍰，一般機車違停會開罰600元、汽車違停則開罰900元，民眾應特別注意。

警方表示，人行道違規（臨時）停車，危害行人通行權益及安全，可處600元至1200元罰鍰。（圖由南投警分局提供）

駕駛人行經非號誌化路口應停車再開，以免違規。（圖由南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法