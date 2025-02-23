變態男跟騷櫃姐，遞紙條「想愛愛，不戴套也可以！」。（情境照）

2025/02/23 08:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子迷戀陳姓櫃姐，一小時內三度前往搭訕，問有無男友、是否同居等，又兩度遞紙條，內容為「好想愛愛，不要戴套也可以」櫃姐嚇得花容失色立即報警逮人，新竹地院依跟騷罪將劉男判刑。

法官調查，劉男與陳姓櫃姐素不相識，去年1月劉男前往櫃位，對陳女提出私人問題，諸如有沒有男朋友，有沒有同居等等，陳女不想得罪顧客，敷衍回答幾句，希望打發劉男離開。

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沒想到劉男10多分鐘後折回櫃位，拿紙條給陳女，內容為「嘻嘻，看到漂亮的你有點害羞，微微的對你有好感，我單身、無女友，如果你下班，我跟你去約會，做親密的事，做好防護措施就好，守密、害羞、喜歡你。」

半小時後，劉男三度前往櫃位，遞紙條給陳女，內容為「嘻嘻，好想愛愛，想跟你親密嘟嘴，不要戴套也可以，想要舒服、熱熱的，好害羞。」

陳女收到紙條心生恐懼，立即報警偵辦，法官審酌劉男違反陳女意願，對其反覆騷擾，影響陳女日常生活與社會活動，實屬不該，且矢口否認犯行，聲稱是有人要他轉交紙條，毫無悔意，最後依跟蹤騷擾防制法之跟騷罪判處拘役20天，易科罰金為2萬元。

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