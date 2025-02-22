老司機哭了！南彰化最大「類酒店」 真善美歌唱坊夷為平地

真善美歌唱坊屬違章建築，遭彰化縣府勒令歇業，近日已被夷為平地。（警方提供）

2025/02/22 23:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市經營16年的真善美歌唱坊，有南彰化最大「類酒店」之稱，該店除唱歌陪酒，更找來越南妹進駐，作風大膽又敢玩，讓店家聲名遠播，是老司機最愛，卻屢傳刑事、暴力事件，成為治安隱憂，2022年因違章建築遭縣府勒令歇業，近日執行公權力鐵腕拆除。

真善美歌唱坊於2009年開業，因有女侍陪酒、並由傳播妹坐檯，開業時號稱是南彰化首屈一指的高級酒店，讓不少男子在此流連往返，夜夜笙歌，後來隨著各地類酒店崛起，為了搶客，引進越南等外籍女子，沒想到更受到歡客喜愛。

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然而該酒店也屢屢發生衝突事件，包括酒客喝酒鬧事翻桌砸店，甚至還有客人疑似遭仙人跳詐騙，小姐們為了搶客互毆互嗆，每到夜晚就吵雜聲不斷，讓當地居民頭痛不已，三天兩天就報警，成家常便飯。

直到2022年遇上疫情爆發，陸續因違章建築遭縣府依違反《建築法》裁處並列入排拆，近日警方會同拆除大隊前往拆除，夷為平地，「真善美歌唱坊」正式走入歷史。

警方表示，對於此類違法違建場所，縣府及警察局絕對祭以鐵腕拆除，就是要對藏匿於縣內的犯罪者宣戰，面對罪犯絕不手軟，力求除惡務盡，不留任何餘地，絕無模糊空間；另呼籲彰化縣內特定營業場所應善盡管理之責任，若民眾知悉有違法情事或重大犯罪時，應立即通報警方查處，凝聚共識將犯罪趕出居住社區，避免淪為犯罪溫床。

真善美歌唱坊屬違章建築，遭彰化縣府勒令歇業，近日已被夷為平地。（警方提供）

警方會同拆除大隊前往拆除，「真善美歌唱坊」走入歷史。（警方提供）

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