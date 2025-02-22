結婚8年3張保護令無用 恐怖夫半夜磨刀要取妻命

結婚八年三張保護令無用，恐怖夫半夜磨刀要取妻命。（情境照）

2025/02/22 22:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍阮女結婚來台8年，婚後幾個月就慘遭先生誣指她當看護卻在外偷情，而辱罵毆打。此後阮女3度聲請通常保護令獲准，先生竟變本加厲，揚言取她性命，更在半夜磨刀。阮女嚇得趕緊提告休夫，新竹地院判准。

106年結婚的越南籍阮女說，婚後他做看護、先生陳男當清潔員，共同維持家計，她因常需輪班且工時較長，先生竟開始懷疑她在外偷情，婚後幾個月起便常於酒後口不擇言、辱罵並毆打她。

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107年8月31日，先生誣指她「討客兄、死給人幹」等語，甚至打電話到她工作場所騷擾，經她向桃園地方法院聲請核發通常保護令獲准。

109年2月22日，先生再度懷疑她出軌，並以她煮東西難吃為藉口與她爭吵，更徒手毆打她致傷，經向新竹地院聲請核發通常保護令獲准。

去年1月25日，夫妻因離婚議題爭吵，先生遂將她趕出家門，且將她的東西丟棄於家門口，並於去年2月20日破壞她腳踏車輪胎，再於去年6月23日傳送「我要你的爛命」等恐嚇訊息給她，經向新竹地院聲請核發通常保護令獲准。

阮女說先生對她家暴後，都會安分一陣子，等她再給機會後，總又故態復萌，她才會多次聲請保護令並經常向警方尋求協助。

阮女本以為係因工時太長未顧及先生，先生才有家暴行為，故請先生一同考取看護證照，並一起在醫院工作，讓先生能知道她的工作內容及行蹤。不料先生竟未因此改善其疑心病症狀，甚至在半夜磨刀，作勢要傷害她，她實在無法再忍受，嚇得訴請離婚。

法官調查，陳男屢對妻子施暴，經妻子先後多次聲請核發保護令在案，惟先生仍未改其行止，已嚴重對婚姻生活造成傷害，顯已逾越夫妻通常所能忍受程度，而侵害阮女人身安全，並已危及婚姻關係維繫，使妻子對婚姻生活深感畏懼而不抱期待，所受虐待已達不堪同居之程度，判准離婚。

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