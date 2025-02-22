2萬也是血汗錢！婦人誤信假投資匯款 北市關渡所員警成功阻詐

順利阻詐的北投分局關渡派出所警員林俊祐（左）、郭駿宏。（記者劉慶侯翻攝）

2025/02/22 21:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲婦人「阿蘭」誤信投資穩賺不賠詐騙老梗，到銀行想轉帳兩萬元，但行員發現轉匯的帳戶異常且已被警示，便通報北市警北投分局。警方到場了解，婦人才恍然大悟。

北市警北投分局關渡派出所接獲一德郵局行員報案，指有名女子疑遭詐騙，立即通報巡邏警員趕赴到場。經了解對方因操作ATM轉帳失敗，洽詢行員原因時，行員機警發現帳戶有異常大量資金入帳，且遭暫時凍結。

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警方詢問「阿蘭」，她稱日前使用臉書看到投資訊息，進而透過手機聊天軟體LINE加入「泓策創業投資」客服，對方稱可代為操作投資穩賺不賠，並提供多則其他民眾獲利截圖取信，便依照指示至該郵局轉帳2萬元，

經警方向「阿蘭」說明該手法為典型投資詐騙，她方驚覺差點被騙。警方並向阿蘭宣導165全民防騙網及免費警政APP安裝資訊，以免對方日後再遭詐欺。

北投分局表示，113年與金融機構共同攔阻134件，攔阻詐騙金額高達1億4165萬餘元，北投分局呼籲，民眾使用社群平臺時應保持謹慎。若對方要求依照指示轉帳時，應立即撥打110或165反詐騙專線查證。

警方表示，民眾亦可使用手機下載免費的警政APP，或搜尋全民防騙網定期公告掌握最新反詐資訊，避免積蓄遭有心人士惡意騙取。

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