推拿師性侵女患者辯兩情相悅 法官不信重判4年6月

馮姓推拿師在替女患者推拿時，被控藉推精油減肥性侵女患者得逞，被法院依強制性交罪重判4年6月徒刑。（示意圖）

2025/02/22 16:54

〔記者林嘉東／新北報導〕馮姓推拿師假借精油推拿可以幫女患者小蓉（化名）減肥，不顧小蓉反對，強行解開小蓉內衣後，撫摸、親吻小蓉胸部，再強拉小蓉的手替他口交遭拒後，硬上得逞，後因小蓉的先生不斷打電話給她，馮男才停止性侵小蓉。新北地院審理後，依強制性交罪重判馮男4年6月徒刑。

判決指出，馮男受雇新北市一家中醫診所替求診患者推拿，被控於去年2月間在替小蓉推拿時，向她推薦一款有助減肥的精油後，不顧小蓉拒絕「我不用！」，仍掀開小蓉的衣服幫她推精油，推到一半強行解開她的內衣扣，親吻小蓉胸部，又抓著小蓉的手，按住小蓉的頭，逼小蓉幫他口交，因小蓉拒絕張口，馮男才未得逞，但馮男接著整個人壓在小蓉身上硬上得逞。後因小蓉的先生一直打電話給她，小蓉的手機不斷發出震動聲響，馮男才停下來，未繼續性侵小蓉，讓小蓉得以趁隙溜出中醫診所報案。

請繼續往下閱讀...

檢方調查後，將馮男依涉犯刑度為3年以上的強制性交罪起訴；法院審理時，馮男雖坦承有撫摸、親吻小蓉的胸部，並在脫去小蓉的內、衣褲後與小蓉發生性行為，但否認有任何強制性交犯行，辯稱與小蓉是在兩情相悅下發生性行為。

但法官認為，案發當天是小蓉與馮男第2次見面，雙方並非熟識，且小蓉已婚，與先生感情甚篤，小蓉每天去哪裡都會讓先生知道，實難想像小蓉會於案發當天推拿期間，突然主動與不熟的馮男發生性行為，再說小蓉離開推拿室直接前往附近派出所報案、驗傷時，有明顯情緒低落、哭泣、發抖等反應，與一般合意性交後的情緒狀況明顯不同，屬於典型被害人遭性侵後的反應，認為馮男辯稱與小蓉是兩情相悅下發生性行為，全為卸責之詞，不足採信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法