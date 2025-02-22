為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷勞力士錶畏罪「消失」？檢警研判高雄分屍案凶嫌故弄玄虛

    高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（記者李惠洲攝）

    高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（記者李惠洲攝）

    2025/02/22 16:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案進入最後攻防，對於凶嫌張介宗曾稱，他的勞力士錶被失蹤的左營張婦拿走典當45萬元，他已贖回並秀給眾人看，但檢警搜索凶嫌住處，僅有1個雜牌壞錶，清查當鋪也未發現典當紀錄，研判應是張嫌刻意營造張婦偷錶「消失」的原因，讓公園老人不會注意。

    據了解，凶嫌張介宗曾告訴友人，指控「仙姑」張婦曾偷過他的勞力士錶，疑似於張婦失蹤（1月17日）後，約在1月20日告訴公園友人，他已向張婦取回該支勞力士錶，並稱該錶遭典當45萬元。

    專案小組積極找尋該勞力士錶，僱用張嫌的楊老闆確認他沒有勞力士錶，2次搜索也未發現勞力士錶，不過，住處有發現1支雜牌已壞的手錶，不排除拿此手錶向公園友人誆被張婦所偷，但實已殺害張婦分屍，刻意營造張婦的失蹤，是因偷凶嫌名錶畏罪消失的假象，其實她早已遇害。

    專案小組認為楠梓失蹤的林婦死亡明確，在前鎮河打撈出多達38塊屍塊、組織，張介宗涉嫌重大，事證鞏固完整；至於凶嫌的大嫂黃婦的部分，雖然未找到她的屍塊，但專案小組發現黃婦在桌曆上的去年11月間，寫下「告訴他（張介宗）房子要賣了，應該不會再打來」等字。

    據查桌曆筆記2天後，她出現在前鎮張嫌的住處，然後就沒再出現過，張嫌住處牆壁採驗到黃婦噴濺血跡，專案小組不諱言此部分的事證仍待加強鞏固與連結，以因應未來面對國民法官法庭攻防。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播