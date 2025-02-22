偷勞力士錶畏罪「消失」？檢警研判高雄分屍案凶嫌故弄玄虛

高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（記者李惠洲攝）

2025/02/22 16:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案進入最後攻防，對於凶嫌張介宗曾稱，他的勞力士錶被失蹤的左營張婦拿走典當45萬元，他已贖回並秀給眾人看，但檢警搜索凶嫌住處，僅有1個雜牌壞錶，清查當鋪也未發現典當紀錄，研判應是張嫌刻意營造張婦偷錶「消失」的原因，讓公園老人不會注意。

據了解，凶嫌張介宗曾告訴友人，指控「仙姑」張婦曾偷過他的勞力士錶，疑似於張婦失蹤（1月17日）後，約在1月20日告訴公園友人，他已向張婦取回該支勞力士錶，並稱該錶遭典當45萬元。

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專案小組積極找尋該勞力士錶，僱用張嫌的楊老闆確認他沒有勞力士錶，2次搜索也未發現勞力士錶，不過，住處有發現1支雜牌已壞的手錶，不排除拿此手錶向公園友人誆被張婦所偷，但實已殺害張婦分屍，刻意營造張婦的失蹤，是因偷凶嫌名錶畏罪消失的假象，其實她早已遇害。

專案小組認為楠梓失蹤的林婦死亡明確，在前鎮河打撈出多達38塊屍塊、組織，張介宗涉嫌重大，事證鞏固完整；至於凶嫌的大嫂黃婦的部分，雖然未找到她的屍塊，但專案小組發現黃婦在桌曆上的去年11月間，寫下「告訴他（張介宗）房子要賣了，應該不會再打來」等字。

據查桌曆筆記2天後，她出現在前鎮張嫌的住處，然後就沒再出現過，張嫌住處牆壁採驗到黃婦噴濺血跡，專案小組不諱言此部分的事證仍待加強鞏固與連結，以因應未來面對國民法官法庭攻防。

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